Stiri pe aceeasi tema

- Dreapta europeana este gata de lupta pentru a obtine presedintia noii Comisii de la Bruxelles si va bloca orice alta candidatura, cu riscul de a face sa esueze summitul pentru nominalizarile UE de pe 20 si 21 iunie, relateaza AFP. Candidatul sau, bavarezul Manfred Weber, a fost reales miercuri detasat…

- Partidul Popular European a cerut duminica presedintia Comisiei Europene, estimand ca a castigat alegerile europene, relateaza AFP. "Am câştigat alegerile şi candidatul cap de listă al PPE, Manfred Weber, va fi preşedintele Comisiei", a declarat, la un eveniment dedicat alegerilor…

- Sala de plen a sediului de la Bruxelles al Parlamentului European gazduieste, miercuri seara, dezbaterea candidatilor la presedintia Comisiei Europene, potrivit unui comunicat de presa al PE. Dezbaterea, care va dura o ora si jumatate, va incepe la ora locala 21:00 (19:00 GMT) si va fi…

- "Ungaria este tara tatalui meu. Este o tara mare. O tara care este puternica in istoria sa. Este un mare popor. Un popor curajos, care a indraznit sa se ridice singur - Fidesz este in fruntea acestei miscari - contra dictaturii comuniste si impotriva totalitarismului. Ungaria este profund europeana…

- "Presedintele Romaniei a avut, in calitate de reprezentant al statului membru care detine Presedintia in exercitiu a Consiliului UE, o interventie privind progresele obtinute in implementarea obiectivelor strategice formulate la Consiliul European din decembrie 2018, precum si in raport cu tematicile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat joi o 'trezire europeana' in fata amenintarii pe care o reprezinta China la adresa economiei batranului continent, inainte de un dineu pe acest subiect intre cei 28 de lideri ai UE la Bruxelles, informeaza France Presse, potrivit https://www.agerpres.ro/.'Salut…

- Manfred Weber, șeful dreptei europene, s-a aratat, miercuri, optimist în ceea ce privește criza dintre PPE și Viktor Orban, vazând ”semne de bunavoința” la premierul Ungariei, amenințat cu excluderea pentru provocarile sale anti-europene, relateaza AFP. ”Am vorbit cu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca ambasadorul SUA la UE, Gordon Sondland, a apreciat in cadrul unei intrevederi pe care a avut-o cu acesta la Bruxelles modul in care Romania si-a exercitat pana in prezent mandatul la Presedintia rotativa a Consiliului UE, adaugand ca s-a reusit finalizarea a 62…