Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul administrativ a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Ea conține mai multe modificari controversate. Codul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie au mai fost facute cateva modificari, pentru a mulțumi UDMR. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut o discuție la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila despre pevederile privind folosirea limbilor minoritaților naționale, astfel ca in forma finala a Codului a fost modificat articolul 94, in sensul in care…