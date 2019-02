Stiri pe aceeasi tema

- "Ne aflam aici pentru a discuta despre manifestul pe care stanga europeana il propune pentru aceste alegeri europene. Acest manifest, document, va schimba Europa in bine. Suntem dupa 15 ani de dominatie a Dreptei care a distrus multe valori, sperante, destine. Au distrus increderea in proiectul european…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, participa, vineri, la congresul Socialistilor Europeni care are loc la Madrid. Prezența lui Dragnea la evenimenul socialiștilor este o surpriza în contextul în care anul trecut a declinat invitația declarând ca "nu este obligat sa apara în…

