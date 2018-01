Dragnea: Nu s-a pus niciodată problema suspendării preşedintelui Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionand ca in PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului.



El a precizat ca nu a existat niciodata un plan de suspendare din functie a presedintelui si nu s-a discutat nici in partid.



"Nici vorba, nu am avut niciodata in plan, nici eu, nici domnul Tariceanu. Nici in partid nu am discutat. Dar am vazut foarte multe scenarii. Nici vorba, nu a fost niciodata vorba de asa ceva si nici… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

