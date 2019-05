Stiri pe aceeasi tema

- La mitingul PSD de la Targoviște, candidații PSD pentru Parlamentul European și-au susținut discursurile in fața popriilor simpatizanți. Rovana Plumb, locul 1 pe lista PSD pentru Bruxelles, a declarat ca PSD va lupta cu cei care voteaza impotriva Romaniei. Carmen Avram, fosta jurnalista de la Antena…

- Justiția din Romania trebuie sa ramana independenta! In democrație, justiția trimite infractorii la pușcarie și, in niciun caz, infractorii nu iși permit sa puna bocancul pe gatul justiției, așa cum și-au permis PSD și Liviu Dragnea sa faca. Pentru acest lucru, pe 26 mai, cand mergeți sa votați la alegerile…

- ”Cred ca suntem la ora asta singurul partid cu adevarat preocupat de alegerile europarlamentare și cred ca suntem singurul partid care vine și cu soluții pentru ceea ce ar trebui sa faca Romania in viitorul Parlament European și trebuie sa va marturisesc cu regret ca mi-aș fi dorit ca toata perioada…

- Liviu Dragnea a precizat, luni seara, al Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, modul in care a fost elaborata lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Totul, dupa ce mulți dintre actualii eurodeputați au ramas in afara listei, iar unii, chiar daca au prins-o, sunt cu mult in afara locurilor…

- Tur de forța al miniștrilor PSD alaturi de secretarul general Codrin Ștefanescu, la Brașov. Liviu Dragnea, liderul PSD, a fost marele absent de la intalnirea social - democraților cu simpatizanții din Brașov.Citește și: Niculae Badalau a EXPLODAT dupa ce a fost atacat in plina strada: 'Nu…

- Traian Basescu a declarat, duminica, dupa ce Liviu Dragnea a afirmat ca nu credea ca Romania va fi condusa de un „președinte mai rau și mai toxic ca Basescu”, ca șeful PSD „cheauna” peste tot ca Iohannis este rau și ca pentru el doar PSD este sigurul lucru bun din țara.CITESTE SI: Semnele…

- Presedintele PSD a afirmat despre seful statului ca nu a facut un singur lucru bun pentru tara, a dezbinat, a incitat oamenii la proteste, a mintit, a vorbit de rau Romania si protejeaza in continuare statul subteran. 'Vreau sa va spun cateva lucruri despre Iohannis. Eu am crezut ca nu va…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit, duminica, la aTrgu Jiu, despre o campanie impotriva sa, el aratand ca si-a asumat acest lucru si este pregatit sa deconteze toate atacurile. Dragnea a vorbit si despre zvonurile privind despartirea de iubita sa, Irina Tanase. "Nu e ușor sa ai copiii haituiți, fata…