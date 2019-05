Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, s-a prezentat, joi, la sediul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), fiind citat pentru a fi audiat in dosarul privind aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa. In acest dosar, fosta…

- Adresa prin care Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție anunța Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) ca retrage apelul formulat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) in dosarul in care este judecat unul dintre foștii lideri ai PSD, Viorel Hrebenciuc, ar putea fi și…

- Florian Coldea, fostul numar 2 in SRI, a fi fost luni la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, potrivit Realitatea TV. Coldea ar fi ridicat de la registratura o citatie pentru a fi audiat, in luna mai, in dosarul privind ...

- Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca fostul prim adjunct al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Florian Coldea, urmeaza sa fie audiat, in cursul lunii mai, de catre Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie in dosarul Laurei Codruta Kovesi. De altfel, Coldea s-a prezentat, luni,…

- Fostul prim adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, urmeaza sa fie audiat in luna mai de catre procurorii Sectiei de anchetare a magistratilor in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa. Coldea s-a prezentat, luni, la sediul structurii pentru a-si ridica citatia aferenta, dupa…

- Informații de ultima ora. Procurorul Alfred Savu este audiat la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Conform Romania TV, audierea lui Savu se face in dosarul Ponta - Blair, acolo unde procurorul Savu ar fi dictat denunțuri false conform acuzațiilor lansate de Vlad și Andreea Cosma.Citește…

- Procurorul Adina Florea a inregistrat un dosar penal pe numele lui Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), dupa o plangere depusa de luju.ro, potrivit News.ro. Dosarul a fost inregistrat dupa ce luju.ro a depus o plangere…

- Sectia pentru anchetarea magistratilor a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruta Kovesi si efectueaza cercetari in rem in privinta unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al PICCJ privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate sunt favorizarea faptuitorului si fals in declaratii. Potrivit…