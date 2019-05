Stiri pe aceeasi tema

- Fost numarul doi al Departamentului Apararii, Patrick Shanahan, 56 de ani, a fost numit ministru interimar dupa demisia neasteptata a lui Jim Mattis la sfarsitul lui decembrie 2018 pe fondul profundelor dezacorduri cu Donald Trump, in special privind retragerea trupelor americane din Siria.Numirea…

- Patrick Shanahan "si-a respectat pe deplin angajamentele si obligatiile etice in ceea ce priveste Boeing si concurentii sai", a anuntat intr-un comunicat Inspectorul general al Ministerului Apararii, un organism insarcinat cu anchetele interne in aceasta administratie tentaculara.Acest…

- Israelienii au fost "profund miscati" de decizia lui Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, a subliniat Netanyahu intr-o inregistrare video difuzata in timpul unei vizite cu familia in zona."De aceea, dupa vacanta de Paste, intentionez sa propun in guvern…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aparat joi dupa publicarea, in raportul asupra anchetei ruse, a informatiei potrivit careia a dorit sa il demita pe procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu aceasta dificila ancheta, relateaza AFP. "Aveam puterea de a pune capat acestei…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat duminica plecarea secretarului pentru Securitate Interna, Kirstjen Nielsen, care s-a aflat in prima linie pentru a apara controversata politica de imigratie a liderului de la Casa Alba, relateaza AFP. "Secretarul pentru Securitate Interna Kirstjen Nielsen…

- In aplicarea rezolutiilor ONU, ''noi nu recunoastem suveranitatea Israelului asupra teritoriilor ocupate de Israel dupa iunie 1967, incluzand Platoul Golan'', au subliniat ambasadorii celor cinci tari mentionate.''Noi nu le vom considera ca facand parte din teritoriul statului Israel'',…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni o ordonanta executiva prin care a decis recunoasterea suveranitatii Israelului asupra Inaltimilor Golan, masura fiind condamnata vehement de Administratia din Siria.Donald Trump a semnat controversatul document la Casa Alba, alaturi de premierul…

- Noul sef al Pentagonului, Patrick Shanahan, a incercat marti sa-i linisteasca pe liderii de la Bagdad cu privire la viitorul armatei americane in tara lor, dupa retragerea din Siria si anuntul facut de Donald Trump ca doreste "sa supravegheze Iranul" de pe teritoriul Irakului, noteaza AFP. In contextul…