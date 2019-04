Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Bradley Welsh, cunoscut pentru filmul „Trainspotting 2”, a fost impușcat in cap in timp ce se afla pe o strada din Edinburgh, Marea Britanie. Acesta a murit pe loc. Welsh, care avea 42 de ani, a fost și campion la box, categoria ușoara. In anul 2009 el a mai aparut in serialul documentar „Danny…

- Politia din Edinburgh a raportat cu privire la incidentul care a avut loc miercuri seara - Welsh, in varsta de 42 de ani, a fost ranit grav, pe strada, si, in jurul orei, 20.00, a murit la fata locului.

- Actorul Bradley Welsh, de 42 de ani, celebru pentru rolul din filmul unei generatii “Trainspotting 2”, a fost impuscat, aseara, in cap si a murit pe loc, pe o strada din Edinburgh, Marea Britanie, potrivit www.standard.co.uk. Politia scotiana a deschis ...

- Este doliu in lumea filmului. Actorul si regizorul Valentin Platareanu s a stins din viata la varsta de 82 de ani, in Germania, acolo unde locuia din anul 1983. Valentin Platareanu este tatal actritei Alexandra Maria Lara. Potrivit Wikipedia, in perioada 1958 1980, a interpretat peste 30 de roluri principale…

- Regizoarea Agnes Varda, reprezentanta a Noului Val in cinematografia franceza, a decedat in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 90 de ani, au anuntat, viner, persoane din anturajul acesteia, potrivit AFP, preluata de...

- Larry Cohen s-a facut remarcat odata cu filmele horror regizate cu buget redus, majoritatea filmate in New York, scrie fanatik.ro. Toate aveau in comun aceeași abordare cu caracter social. „Cred ca am fost inaintea timpului meu și inca sunt, de fapt. Vreau sa spun ca toate filmele pe care le-am facut…

- Doliu in lumea teatrului si a filmului din Rusia. Cunoscutul actor Vladimir Etus a murit la varsta de 96 de ani. Anuntul a fost facut de catre fiica acestuia, Raisa si directorul Teatrului Vahtangov din Moscova, unde Etus activa inca din 1945. Artistul s-a stins din viata la spital.

- Morgan Woodward a jucat in "Dallas" in 55 de episoade, filmate intre anii 1980 și 1987. Cariera lui se intinde pe parcursul a peste 40 de ani, perioada in care a jucat in peste 250 de filme și seriale. Actorul a avut o apariție și in "Star Trek" și a fost recompensat cu trofeul Golden Boot…