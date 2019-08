Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe DN29C, in judetul Botosani, in urma unui accident rutier soldat cu decesul unui pieton, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe DN29C, la kilometrul 20, pe raza localitatii Varfu Campului,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 401, la kilometrul feroviar 33+405 metri, in zona localitatii Nepos (judetul Bistrita-Nasaud), la o trecere la nivel cu calea ferata, a avut loc un accident feroviar. Un autoturism a fost…

- Trei persoane au murit, duminica dimineata, iar alte patru au suferit rani grave, in urma unui accident produs pe DN22, in apropiere de localitatea Lumina, judetul Constanta. Circulatia este blocata in zona pe ambele sensuri. Potrivit politistilor, in accident au fost implicate un autoturism si o autoutilitara.…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza in județul Satu-Mare. O persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite in urma impactului frontal dintre doua autoturisme. Printre victime se numara și o femeie insarcinata, susține Romania TV. Mai multe echipaje medicale…

- Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc sambata dimineata pe DN 15C Targu Neamt – Piatra Neamt. Soferul a pierdut controlul directiei si a intrat intr-un copac de la marginea drumului. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Un tanar de 24 de ani a murit, sambata, dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac de la marginea DN 15C, in zona orașului Targu Neamt, judetul Neamt. Circulația in zona este ingreunata, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul…

- Circulatia rutiera este blocata, marti dimineata, in judetul Neamt, pe DN 15 Poiana Largului - Bicaz, la km 245 + 500 m, din cauza aluviunilor si a surparii suprafetei de rulare, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, se recomanda…

- Circulatia rutiera este oprita, sambata dimineata, pe Autostrada Soarelui, in urma unui accident soldat cu un mort si sase raniti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.