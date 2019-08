Doi australieni, răniţi de un varan în timp ce încercau să-şi apere câinele Doi australieni au fost raniti de un varan in timp ce incercau sa-si apere cainele atacat de reptila, au anuntat vineri serviciile de urgenta, citate de AFP. Dotati cu dinti puternici si gheare ascutite, varanii pot ajunge pana la doi metri lungime, insa majoritatea speciilor nu depasesc un metru. Cazurile in care aceste reptile ataca oamenii sunt extrem de rare. Cei doi au fost intepati si muscati de reptila in timp ce incercau sa-si protejeze patrupedul. Incidentul a avut loc in nord-estul statului australian Queensland (nord-est), a declarat o purtatoare de cuvant a serviciului de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

