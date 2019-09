Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 7-20 septembrie a.c., toate structurile din teritoriu ale Ministerului Afacerilor Interne vor desfașura o campanie la nivel național, avand ca scop pregatirea elevilor, parinților și profesorilor pentru un an școlar fara evenimente neplacute. Activitațile se vor desfașura in cooperare,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, o felicita pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, pentru primele masuri privind reducerea poluarii si arata ca este nevoie si de o campanie de educare si constientizare in aceasta privinta. "Bravo, Gabriela Firea! Primele masuri pentru reducerea…

- Serviciul Public Ambient Urban va relua, in perioada 22 – 31 iulie 2019, operatiunea de dezinsectie terestra pentru combaterea tantarilor, in conformitate cu Programul unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare, aprobat prin HCL 31/2019. Campania se va desfasura pe raza…

- "Campania lui Iohannis pentru prezidențiale. Are 2 optiuni: - A) merge 3 luni prin țara. Fara PNL-isti compromiși in jurul lui. 3 intalniri pe zi cu cetațenii. 5 interviuri deschise la tv pe saptamana, sa raspunda si sa explice ce a facut sau nu a facut in ultimii 5 ani. Sa prezinte planul…

- Reprezentanții Universitații „Constantin Brancusi” din Targu Jiu au efectuat sambata, 06.07.2019, o campanie de promovare a invațamantului in limba romana in cadrul comunitaților cu populație de etnie romana din Serbia de Rasarit. Campania a avut scopul de a ajuta elevii de etnie romana pentru susținerea…

- Directia de Sanatate Publica Mehedinti celebreaza in data de 26 iunie 2019, Ziua Internationala de Lupta impotriva Consumului si Traficului de Droguri si organizeaza in perioada 26 iunie – 19 iulie 2019, Campania IEC cu sloganul „In primul rand, ASCULTA!” si mesajul-cheie „Sa ii asculti pe copii si…

- Campania de informare si de pregatire a populatiei in domeniul situatiilor de urgenta are ca scop preintampinarea unor evenimente nedorite pe timpul activitatilor recreative desfasurate in perioada vacantei de vara si a concediilor din sezonul estival. Campania se va desfasura in perioada 25 iunie 15…

- Un nou scandal legat de cheltuielile din campanie se abate asupra USR. De data aceasta, este vorba despre bani incasati de membri USR filiala Giurgiu pentru inchirieri de spatii sau servicii media. UPDATE: Reprezentantii USR au afirmat ca secretariatul general va evalua diversele acuzatii interne, transmise…