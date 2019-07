Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, sambata, ca susține ideea Ursulei von der Leyen, președinte al Comisiei Europene, privind introducerea unui mecanism pentru monitorizarea situatiei statului de drept. Premierul a subliniat ca aceasta abordare este una corecta, deoarece vizeaza toate statele membre ale…

- Viorica Dancila a declarat, sambata, ca susține ideea Ursulei von der Leyen, președinte al Comisiei Europene, privind intoducerea unui mecanism pentru monitorizarea situatiei statului de drept. Premierul a subliniat ca aceasta abordare este una corecta, deoarece vizeaza toate statele membre ale UE.…

- Parlamentul European a validat marti cu 383 de voturi pentru, 22 de abtineri si 327 voturi împotriva nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru presedintia Comisiei Europene. Rezultatele votului a fost anuntat de presedintele parlamentului European, David Sassoli. Pentru validarea…

- Ursula von der Leyen, reprezentanta Partidului Popular European, este noua presedinta a Comisiei Europene, fiind aleasa in aceasta functie cu 383 de voturi. Discursul Ursulei von der Leyen sustinut la Strasbourg ne da incredere ca vom avea in continuare in Comisia Europeana un partener onest, care va…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, liderul Uniunii Crestin Democrate (CDU) din care face parte cancelarul german Angela Merkel, o va inlocui in functie pe Ursula von der Leyen ca ministru al Apararii, conform unei surse din interiorul partidului. Ursula von der Leyen, confirmata marti de Parlamentul…

- Angela Merkel, a felicitat-o marti pe Ursula von der Leyen, o europeana "convinsa si convingatoare", pentru alegerea in functia de presedinte al Comisiei Europene, exprimandu-si satisfactia ca o reprezentanta a Germaniei preia conducerea executivului european, relateaza AFP, potrivit agerpres."Cu…

- Fostul comisar european pentur Politica Regionala, europarlamentarul Corina Crețu, i-a raspuns intr-o nota ironica premierului Viorica Dancila dupa ce aceasta a declarat ca nu vede ajutorul dat Romaniei de catre comisarii trimiși de țara noastra in Comisia Europeana. Crețu spune ca singurul lucru pe…

- Surse diplomatice romanesti apropiate negocierilor de la Bruxelles pentru noii lideri ai institutiilor europene au spus STIRIPESURSE.RO ca Romania a fost de la inceput in tabara pro Ursula von der Leyen (ministrul german al apararii), propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene,…