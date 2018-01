Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria, pentru o discuție cu premierul Mihai Tudose, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut demiterea sa.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a trimis, marți, premierului Mihai Tudose cererea de demitere din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, in urma scandalului iscat de cazul polițistului acuzat de pedofilie. „Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, cere schimbarea șefului de la ”Omoruri”, Radu Gavriș, cel care a criticat dur schimbarile la Codurile Penale. Ofițerul a declarat, in cadrul unui interviu televizat ca ”va trebui sa punem pedofilul fața in fața cu victima”. „Aștept ca Serviciul Omoruri sa extinda cercetarile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita, marti, de explicatiile date de oficialii Politiei Române în cazul agentului acuzat de pedofilie, precizând ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. ''Am cerut clarificari de la conducerea…

- Carmen Dan a declarat, sambata seara, la un post TV, ca au inceput sa se vireze banii in urma recalcularilor pensiilor militare. De asemenea, ministrul de Interne a facut și anunțul referitor la pensionarile anticipate. "Suntem in 9 septembrie. Ieri s-au facut virari pe carduri catre 16.700 de pensionari…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Caz infiorator petrecut intr-o statie de metrou din Capitala. O tanara a murit dupa ce a fost impinsa pe sine, in fata trenului care intra in statia Dristor 1. Suspecta a fost identificata si prinsa in timp record, fiind vorba de o femeie care incercase un gest similar in statia Costin Georgian, tot…

- Efectul mobilizarii declansate pentru prinderea suspectei in cazul mortii tinerei in varsta de 25 de ani – mai exact a femeii banuite ca ar fi impins-o pe fata in fata metorului, la Dristor 1 – a iscat o reactie la nivelul conducerii Ministerului de Interne. Carmen Dan a adresat un mesaj public oamenilor…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, la Antena 3, comentand ultimul incident in care a fost implicat un echipaj de politie, ca au loc "atacuri violente la adresa politistilor" si ca "este mai important ca niciodata sa intelegem ca acum este momentul ca legislatia sa fie schimbata"…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. El a mai spus ca va cere demisia…

- Intrebat daca a discutat cu ministrul de Interne despre faptul ca aceasta a gasit un dispozitiv de inregistrare in apartamentul in care locuieste, Tudose a raspuns: „Nu am discutat, daca simtea nevoia ma suna”. „Asa, ca sa o intreb ce mai gaseste domnia sa prin casa?”, a mai spus șeful Executivului.…

- In locuinta in care sta cu chirie ministrul de Interne, Carmen Dan, care afirma ca a gasit un dispozitiv de inregistrare ascuns intr-o priza, a locuit anterior atasatul comercial al Ambasadei SUA la Bucuresti, a afirmat Rares Bogdan, la Realitatea Tv.Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat,…

- "Am gasit in locuința mea un dispozitiv care dupa prima verificare pare un dispozitiv de inregistrare audio (...) intr-una dintre camerele din apartamentul in care locuiesc. Fac precizarea ca nu locuiesc intr-o locuința a RAAPPS-ului și in momentul in care am descoperit acest dispozitiv am procedat,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat, miercuri seara, ca a gasit in locuința sa un dispozitiv care pare a fi unul de inregistrare audio, precizand ca a sesizat Poliția care a deschis un dosar penal. "Am gasit în locuința mea un dispozitiv care dupa prima verificare…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a anuntat ca a gasit in locuinta sa dispozitive de ascultare, informeaza Antena3.ro Aceasta a anuntat ca a chemat Politia si urmeaza sa fie deschis un dosar penal. "L am gasit intr o priza de telefon. E deja ridicat de Politie. Era in living. Ar fi fost aproape imposibil…

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de o convoca la Parlament pe ministrul de Interne, Carmen Dan, pe tema interventiei jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anuntat presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Citeste si: Premierul Mihai Tudose arunca BOMBA. Anuntul OFICIAL…

- Clipe de coșmar pentru cinci copii loviți de o mașina in localitatea Liteni, județul Suceava. Aceștia au ajuns la spital, dupa ce au fost spulberați de șoferul unui autoturism scapat de sub control. Cei cinci copii se aflau intr-o stație de autobuz din localitate Liteni, comuna Moara. Ei au fost raniți…

- In perioada 14 15 noiembrie, inspectorul general al Politiei Romane, chestor principal de politie Bogdan Despescu, a primit vizita oficiala a sefului Politiei Nationale din Ungaria, general locotenent Karoly Papp.In cadrul discutiilor oficiale, au fost dezbatute teme privind migratia ilegala, siguranta…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, care cu o zi in urma a confundat "prenumele" cu "pronumele", spune ca nu isi cere scuze pentru ca a "pronuntat gresit un sunet", motivand ca este om, nu masina, insa isi cere scuze "pentru iritare, pentru oboseala si pentru momentul in care a parasit-o calmul".

- Ministrul de Finante, Ionus Misa, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, a anuntat ca ordonanta de urgenta privind modificarea Codului Fiscal, care presupune trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat, va fi adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului. De dimineata, premierul Tudose…

- C. Dan: Eliminarea conditiei de inaltime, mentinuta la viitoarele exemene Ministrul de interne, Carmen Dan, afirma ca eliminarea conditiei de înaltime va fi mentinuta si la concursurile de anul viitor pentru admiterea la Academia de Politie si la scolile de agenti si subofiteri. Într-o…

- Atributii sporite pentru politisti Politistii vor avea atributii sporite, potrivit unui proiect de lege lansat în dezbatere publica de Ministerul de Interne. Noile prevederi au fost elaborate în urma consultarilor cu sindicatele din domeniu, dupa ce a crescut foarte mult…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a anunțat, miercuri, in cadrul ședinței de Guvern, ca pana la finele anului vor fi semnate toate proiectele din bani europeni privind modernizarea drumurilor județene declarate eligibile, dupa ce premierul l-a felicitat pentru semnarea unui…