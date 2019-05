Deținut rănit în timp ce muncea pe un șantier "Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public, cu privire la accidentarea unei persoane private de libertate in timpul desfasurarii unor activitati lucrative, confirmam incidentul, persoana in cauza aflandu-se in custodia Penitenciarului Gaesti. Mentionam ca aceasta presta munca necalificata in domeniul constructiilor, in cadrul unui punct de lucru exterior aflat pe raza municipiului Pitesti.



Totodata, precizam ca, in conformitate cu prevederile legale, in vederea insusirii cunostintelor si formarii deprinderilor de sanatate si securitate in munca, persoana privata de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca 90% dintre angajați intra online de mai multe ori pe zi, poate fi dificil pentru majoritatea acestora sa iși pastreze separat viața privata și cea profesionala in timpul zilei de lucru. Un studiu recent al publicat de Kaspersky Lab, arata ca o persoana din doua alege sa iși ascunda…

- Avand in vedere ca 90% dintre angajați intra online de mai multe ori pe zi, poate fi dificil pentru majoritatea acestora sa iși pastreze separat viața privata și cea profesionala in timpul zilei de lucru (și dupa aceea). Recentul Global Privacy Report, publicat de Kaspersky Lab, arata ca o persoana…

- Poșta Romana a anunțat ca nu poate primi materiale electorale in afara campaniei care oficial incepe pe 27 aprilie. Precizarile vin in contextul in care reprezentanții Alianței 2020 USR-PLUS vor sa dea in judecata doua filiale ale Poștei Romane pentru ca li s-a refuzat distribuirea de pliante electorale.…

- Trei barbati cu varste intre 25 si 51 de ani, banuiti de fraude informatice si fals in inscrisuri sub semnatura privata, au fost retinuti de ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti, intr-un dosar instrumentat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa…

- Un deținut condamnat definitiv la 15 ani de inchisoare pentru omor a evadat marți de la un punct de lucru exterior al Penitenciarului Gaești. Zeci de polițiști, jandarmi și polițiști de frontiera au fost mobilizați pentru a-l prinde pe barbat. Constantin Crețu are 35 de ani și era incarcerat la Penitenciarul…

- O persoana privata de libertate a decedat, marți, la sediul Arestului Central al Capitalei, fiind deschis un dosar de moarte suspecta pentru a se investiga cauzele morții. Barbatul era arestat preventiv pentru tentativa de omor."In dimineața de 26.03.2019. in jurul orelor 05.00, polițiștii…

- BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București, prin marca sa comerciala Cetelem, extinde parteneriatul cu clinicile Doctor Leahu, finanțand planurile de tratament in punctele de lucru din Pitești și Timișoara. Urmare a parteneriatului cu Cetelem, din luna aprilie a anului 2017 și pana la…

- 2019, in Arad, județul Arad. Obiectivul general: Asigurarea condițiilor de munca și a resurselor umane necesare pentru creșterea volumului și calitații serviciilor prestate. Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Construirea și dotarea unui spațiu nou de prestare a serviciilor adaptat la specificul…