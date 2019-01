Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar student in varsta de 20 de ani a murit dupa ce a mancat o portie de paste, gatite in urma cu cinci zile. Potrivit dailymailc.o.uk, acesta le-a lasat in camera, iar cand a aparut senzatia de foame le-a incalzit in cuptorul cu microunde.

- Detalii șocante ies la iveala in cazul batranului din Oejdea (comuna Galda de Jos), gasit mort intr-o lada frigorifica din propria gospodarie. Batranul de 71 de ani locuia intr-o mizerie greu de descris, impreuna cu fiul sau de 39 de ani, cel care l-a și pus in frigider cu aproape o luna in urma. In…

- Catalin si Sandu au murit pe loc intr-un accident teribil in Sibiu. Detalii cutremuratoare au iesit la iveala despre ce doi. Se pare ca Sandu si Catalin, buni prieteni, plecasera la munca in strainatate, acolo de unde se intorsesera de Sarbatori.

- Anchetatorii au stabilit cauza exploziei dintr-un apartament din Piatra Neamt, in urma careia un tanar a fost ranit grav si apoi a murit la un spital din Belgia, la inceputul lunii noiembrie. Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra Neamt, Laurentiu Darie, furtunul…

- Femeia in varsta de 69 de ani care a murit astazi și un barbat de 79 de ani, cu arsuri pe 55% din suprafata corpului, au fost transferați duminica la Bruxelles, cu o aeronava Spartan a MApN. Doua persoane au fost ranite grav, duminica dimineata, in localitatea Gornesti, judetul Mures, in urma…

- Un incident desprins din filmele cu gangsteri s-a petrecut in cartierul aradean Micalaca. Un tanar de 32 de ani a fost injunghiat in plina strada ... The post Noi detalii in cazul tanarului injunghiat duminica seara intr-un viaduct appeared first on Renasterea banateana .

- Tanarul de 28 de ani, ars in urma unei deflagratii produse intr-un apartament din Piatra-Neamt, a murit in aceasta seara. Barbatul fusese transferat la o clinica de specialitate din Charleroi, Belgia, unde a suferit doua interventii chirurgicale, informeaza stiriletvr.ro.Romanul a fost transferat…