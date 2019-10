Stiri pe aceeasi tema

- Apare la televizor de luni pana vineri la ora 19:00 atunci cand prezinta principalul buletin de știri al Antenei 1. Este vorba despre Octavia Geamanu, originara din Targu Jiu, frumoasa blonda a fost alaturi de foștii ei profesori din oraș la inceputul noului an școlar. Știrista a mers alaturi de…

- Romania mai are inca patru luni la dispoziție, pana la sfarșitul anului, pentru organizarea licitației 5G de catre Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), condusa de fostul premier Sorin Grindeanu. In exercițiul bugetar curent, fostul consilier Darius Valcov,…

- Marea Britanie ar putea sa nu dispuna de suficiente nave de patrulare pentru paza apelor teritoriale dupa Brexit. Informația apare intr-un document intern al autoritaților din Marea Britanie, in contextul amenințarilor pescarilor francezi ca vor intra in apele teritoriale ale regatului unit, dupa ieșirea…

- Mai multe companii analizeaza posibilitatea de a stoca date computerizate utilizand material genetic de tip ADN, in conditiile in care un studiu arata ca acesta este un mediu foarte eficient de stocare informationala, potrivit Mediafax.Specialisti de la Universitatea din Washington si de la…

- Prezenta, in produsele agroalimentare ecologice, a unor substante care nu sunt permise in agricultura ecologica se va sanctiona cu declasarea produsului si a terenului, fara a fi afectate platile directe, daca se constata o contaminare accidentala, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii…

- Radiații de 1.000 de ori mai puternice decat zonele contaminate de la Cernobil și Fukushima au fost depistate pe insulele unui paradis tropical din Oceanul Pacific. In insulele Marshall, americanii au testat in timpul Razboiului Rece arme nucleare, iar acum, dupa 60 de ani, rezultatele testelor sunt…

