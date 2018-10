Depistat în trafic cu material lemnos fără acte In cursul saptamanii trecute, politistii Secției de Poliție Rurala Crișcior au efectuat mai multe acțiuni de verificare a modului de gestionare și transport al materialului lemnos, pe raza comunei Crișcior si a localitatilor invecinate. In urma unui astfel de control, politistii au depistat in trafic o autoutilitara condusa de un barbat in varsta de 66 de ani, din orașul Campeni, care circula pe D.N. 74, din direcția Abrud-Brad și care transporta de 5,97 m.c. cherestea și frize, de esența molid, fara aviz de transport al materialului lemnos. Intreaga cantitate de material lemnos… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

