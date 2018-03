Denisson Energy și NGVA Romania aduc proiectul CNG Romania la SIAB 2018 Denisson Energy, firma membra a Antares Group și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA Romania vor prezenta proiectul CNG Romania la Salonul Internațional Auto București - SIAB 2018, in perioada 23 martie – 01 aprilie. Participarea la acest eveniment face parte din activitațile de promovare și diseminare a proiectului, prezentand soluții optime de trecere de la carburanții tradiționali la carburanți alternativi și beneficiile semnificative ale acestora. Prezentarea intr-un stand expozițional a gazului natural comprimat ca soluție alternativa la carburanții tradiționali este o premiera… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

