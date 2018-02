Demi Lovato anunta turneul european „Tell Me You Love Me”

Stiri pe aceeasi tema

- 21 de experți din 7 țari europene descopera pe parcursul a șapte zile cum pot face strategii eficiente de talent management pentru organizațiile lor și ce metode de educație non-formala pot folosi pentru a oferi oportunitați de dezvoltare profesionala ONG-urilor din care provin. Atelierul din București,…

- Nationala de rugby a Romaniei a invins, sambata, pe Cluj Arena, cu scorul de 85-6, echipa Germaniei, in primul sau meci din editia 2018 a Rugby Europe International Championship.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut romanca la Cluj - anunt despre accidentare / FOTO…

- Urmatorul meci al Romaniei este programat in 18 februarie, de la ora 13.45, la Madrid, cu Spania. Echipa Romaniei va mai intalni Rusia, la Cluj-Napoca, in 3 martie, Belgia, la Buzau, in 10 martie, si Georgia, la Tbilisi, in 18 martie. Sezonul 2017-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru…

- Partidul liderului catalan demis, Carles Puigdemont, a propus, vineri, o reforma juridica regionala care i-ar permite liderului separatist sa conduca Guvernul Cataloniei, aflându-se în Belgia, informeaza site-ul postului France24. Carles Puigdemont se afla în…

- Separatistul Carles Puigdemont a recunoscut miercuri ca a avut „îndoieli” cu privire la candidatura sa la presedintia Cataloniei, pe care da asigurari ca si-o mentine, în urma difuzarii de catre o televiziune spaniola a unui mesaj privat în care acesta arunca prosopul,…

- 'In cazul Spaniei, Comisia Europeana nu are nicio critica privind statul de drept, sistemul ei democratic si respectarea drepturilor omului', a indicat Timmermans, potrivit agentiei EFE, in interventia sa la sesiunea plenara a Comitetului Regiunilor (CdR). Aceasta reactie a venit ca raspuns…

- Emisiunea 'El Programa de Ana Rosa' a postului de televiziune privat Telecinco a publicat o serie de mesaje adresate marti seara de catre Carles Puigdemont lui Toni Comin, fost membru al guvernului catalan destituit de Madrid. In aceste mesaje, Carles Puigdemont comenteaza amanarea sedintei…

- Videoclipul, in care cei doi artisti sunt filmati alb-negru in timp ce intra si ies dintr-o suprafata tulbure de apa, este regizat de Jaume de Laiguana, care a mai colaborat cu Shakira si in alte ocazii. "Quiere que lo hagamos en diferentes partes / pero estoy cansada de desilusiones / hace…

- Single-ul “Breathe” continua succesul pe care Jax Jones l-a avut cu hiturile ‘The Instruction’ si ‘You Don’t Know Me’, piese la care a colaborat cu Demi Lovato, Stefflon Don (“Instruction”) si cu Raye, nominalizata la BBC Sound of 2017 (“You Don’t Know Me). Ina Wroldsen este artista care a vandut peste…

- Romania joaca cu Germania si Rusia pe Cluj Arena. In Rugby Europe International Championship Nationala Romaniei se pregateste pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu inceperea returului Rugby Europe International Championship (REIC), ''Stejarii'' urmand sa dispute…

- Cantareata americana Britney Spears a anuntat ca va porni cu show-ul „Piece of Me”, prezentat la Las Vegas, in turneu mondial. Pana in prezent, au fost anuntate 23 de date de concert. Turneul va incepe pe 12 iulie, in Statele Unite, iar pe 4 august va ajunge in orasul Brighton (Marea Britanie).In…

- Un bistritean in varsta de 45 ani din comuna Spermezeu, condamnat de autoritatile din Belgia la patru ani de inchisoare pentru tentativa de omor, fost arestat in baza unui mandat european, potrivit unui comunicat de presa remis, marti, de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. …

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Tomorrowland se intoarce și anul acesta cu doua weekend-uri pline de good vibes, intre 20-22 iulie și 27-29 iulie, in Boom, Belgia. De asemenea, ca de fiecare data, tema se schimba, iar cum in 2017 am avut “Amicorum Spectaculum“, o tema inspirata din lumea circului, anul acesta tema celui mai mare festival…

- Cantareața, in varsta de 25 ani, nu se ferește sa posteze pe contul de instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul fizic…

- Cel putin 20 de oameni au fost raniti intr-o explozie provocata de o acumulare de gaz la Antwerp, in Belgia. O cladire s-a prabusit si doua au fost avariate de suflul deflagratiei.Potrivit Politiei, majoritatea victimelor au rani superficiale.

- Demi Lovato a spus, intr-un interviu recent, ca a invatat sa se accepte asa cum e, cu toate defectele sale si ca spera ca noua „ea” sa inspire pe cei din jur. Cantareata in varsta de 25 de ani – care s-a luptat in trecut cu diferite dependente – a spus, potrivit contactmusic.com: „Am lucrat […]

- Eurostat informeaza ca Romania se afla pe locul 11 in clasamentul european al numarului de farmacisti, cu 86 de specialisti la 100.000 de locuitori. Clasamentul este condus de Malta (129 de farmacisti/100.000 de locuitori), urmata de Belgia (121 de farmacisti/100.000 locitori) Spania (119) si Italia…

- Cantareata de 23 de ani lanseaza astazi primul single din cariera. Artista de origine elvetiana cu radacini albaneze ne aduce ca prim single un amestec de R&B si Pop, combinat cu elemente Deep House si un hook de vioara orientala ce dau touch-ul final al piesei “No One”. O artista independenta si autofinantata,…

- Cantareata de muzica populara Roberta Opre a ajuns vineri seara, la Urgente cu capul spart in urma unui scandal petrecut intr-un club din Cluj-Napoca. Artista spune ca ea si sotul ei au fost agresati de mai multi luptatori MMA printre care se afla si un politist.

- Anamaria Prodan a vorbit despre situația lui Nicolae Stanciu, care are mari șanse de a ajunge la Sparta Praga in aceasta iarna. Anunța ca formația din Cehia va sparge banca și va deveni cel mai scump jucator ajuns in Cehia vreodata, la fel cum s-a intamplat și cand a ajuns in Belgia. "Speram sa rezolvam…

- Cantareata soul Anita Baker, cunoscuta ca membra a grupului Chapter 8 si premiata de opt ori cu Grammy, si-a anuntat retragerea si va incepe, in luna martie a acestui an, un turneu de adio.Cu o activitate solo de peste trei decenii, zvonuri despre retragerea lui Baker au aparut in urma cu…

- Fara romani, in Anderlecht – Gent, meci contand pentru etapa a 21-a din Belgia. Partida s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 1-0 (gol Sofiane Hanni, minutul 77). Antrenorul Hein Vanhaezebrouck nu i-a trecut nici macar pe banca de rezerve pe Nicușor Stanciu și pe Alex Chipciu, romani care au o situație…

- Elena Carstea s-a remarcat, de-a lungul timpului, ca una dintre cele mai indragite cantarete de muzica usoara de la noi, cel putin pana cand a decis sa paraseasca definitiv Romania, impreuna cu cele doua fete adoptate. Artista s-a casatorit cu un cetatean american si s-a stabilit peste Ocean. Nu prea…

- Aproximativ 40 de persoane au fost ranite, in urma unui accident feroviar produs vineri dupa-amiaza la periferia orasului spaniol Madrid, anunța presa spaniola. Printre aceștia se afla și noua cetațeni romani, anunța MAE intr-un comunicat de presa. "Conform informatiilor obtinute de la autoritatile…

- Va fi o noua zi de foc pentru Catalonia. Cetatenii regiunii secesionista vor merge, joi, la urne pentru a-si alege noul guvern. Aflat în exil, în Belgia, fostul lider catalan, Carles Puigdemont, si-a îndemnat sustinatorii sa iasa la vot. Cele mai recente sondaje, însa,…

- Nu mai avem rabdare pana la Tomorrowland 2018, așa ca ne luam impreuna porția de muzica nebuna mai devreme, pe 23 decembrie. Incepand cu ora 22:30, show-ul Bringing The Madness cu Dimitri Vegas & Like Mike de la Sportpalais din Antwerp, Belgia, se aude LIVE la Virgin Radio! Unii dintre cei mai buni…

- Trupa rock Bon Jovi, cantareata soul Nina Simone si formatia britanica Dire Straits se numara printre artistii care vor fi inclusi in Rock and Roll Hall of Fame in 2018, au anuntat, miercuri, organizatorii, citati de AFP.

- Cu sase zile inaintea scrutinului, cele cinci sondaje crediteaza listele separatiste cu obtinerea a 63-69 de locuri in parlamentul catalan, in care majoritatea absoluta este de 68 de mandate. Partizanii unitatii Spaniei ar castiga intre 56 si 63 de locuri, iar lista de stanga Catalunya en Comu, careia…

- Cantareața și actrița de 25 de ani a declarat luni, la emisiunea "Breakfast Show" difuzata de BBC Radio 1, ca inregistrarile la cel de-al treilea sau album de studio sunt in stadiu avansat, relateaza agenția de știri UPI. "Nu este vorba despre o posibilitate. Cred ca oamenii…

- Chiar daca Beyonce de Romania, fosta iubita a lui Nicolae Guța, este suspecta de cancer, aceasta nu renunța sa aduca un zambet cald pe fațele celor apropiați. Cantareața de manele i-a facut o surpriza frumoasa fiicei sale.

- Premierul catalan demis, impreuna cu ceilalti patru politicieni, se confrunta cu acuzatii de rebeliune, acte de revolta si folosirea ilegala a unor fonduri publice din Spania in finantarea unui referendum pentru independenta, organizat pe 1 octombrie.Toti cinci au fugit in Belgia dupa ce…

- In ultima etapa din Belgia, Antwerp a remizat pe terenul celor de la Standard Liege, scor 1-1, insa tehnicianul gazdelor, Sa Pinto, l-a criticat pe Boloni pentru tactica abordata. Intr-o emisiune televizata, Boloni i-a raspuns lui Sa Pinto și a adus in discuție și un episod petrecut in perioada in care…

- Loti Boloni, care acum antreneaza în Belgia, la Antwerp, este si stomatolog cu acte în regula. Tehnicianul de 64 de ani l-a avut pacient, cu multi ani în urma, si pe Ilie Dumitrescu.

- Cantareata si compozitoarea islandeza Bjork planuieste sa lanseze o noua versiune a albumului „Utopia”, pe care l-a lansat vineri, informeaza NEWS.RO, citand nme.com.Citeste si: Parlamentarii sar in AJUTORUL romanilor cu credite! Lege pentru cei care nu-si mai pot plati ratele Bjork…

- Intr-un interviu pentru un post de televiziune israelian, Puigdemont a spus ca UE este "un club al tarilor decadente si invechite, controlate de un cerc restrans si de interese economice din ce in ce mai discutabile". Uniunea Europeana a sustinut pozitia guvernului de la Madrid si a Curtii…

- Antwerp n-a batut-o acasa pe penultima clasata, dar trupa lui Boloni este pe loc de play-off. In etapa a 16-a din Belgia, echipa lui Loți Boloni a remizat alb cu Mechelen, locul 15 din 16 formații, cu 12 puncte. Antwerp este pe locul 5, cu 24 de puncte. Primele 6 cluburi merg in play-off. Royal Excel…

- Etapa finala a competiției pentru titlul ravnit și de Timișoara a avut loc in Cascais, Portugalia. Au fost acolo reprezentanții Fundației Județene pentru Tineret Timiș, dar și viceprimarul Farkas Imre, cu un stand care a luat ochii tuturor. Timișoara s-a „luptat” in finala cu orașele Amiens…

- Corina Chiriac (68 de ani), alaturi de zeci de artisti, a fost la Teatrul de Revista „Constantin Tanase“ pentru a-si lua ramas bun de la Stela Popescu, cea care i-a fost prietena si colega. Cantareata nu si-a mai putut stapani emotiile si a izbucnit in plans, in incercarea de a povesti una dintre amintirile…

- Voq.ro Luis Fonsi si Demi Lovato lanseaza single-ul si videoclipul „EchameLa Culpa” Luis Fonsi a revenit cu o alta colaborare, la fel de plina de savoare si culoare, alaturi de Demi Lovato. “Echame La Culpa” se numeste single-ul ce este lansat dupa ce Fonsi a cucerit topurile cu feat-ul cu Daddy Yankee.Ritmuri…

- Justitia belgiana examineaza vineri mandatul european de arestare emis acum doua saptamani la Madrid impotriva presedintelui demis al Catalonia, Carles Puigdemont, si a patru ex-ministri, care au fugit in Belgia si refuzand sa se predea Spaniei, relateaza AFP.