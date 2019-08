Stiri pe aceeasi tema

- Cazul șocant de la Galați, din urma cu doua saptamâni, a ramas fara urmari. Cei doi polițiști care au ignorat-o pe fata de 14 ani plina de sânge, pe strada, nu au fost sancționați nici acum.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Galați, Romania au deschis un dosar penal pentru abuz in serviciu in cazul polițiștilor care nu au ajutat fata plina de sange, cercetarile fiind facute in rem, la sesizarea unei organizații non-profit, scrie digi24.ro.

- Parintii fetei au ajuns la inchisoare acum doi ani, iar rudele au refuzat sa o ia in grija, argumentand ca nu isi pot permite sa o creasca. Ancheta sociala facuta in 2017 a concluzionat ca atat bunicii materni, cat si cei paterni traiesc intr-o saracie cumplita, in locuinte improvizate.

- Seful Serviciului Judetean de Ambulanta, Mihai Polinschi, a facut declaratii cu privire la minora de 14 ani, gasita duminica plina de sange pe o strada din Galati. Fata i-ar fi spus asistentei de pe ambulanta ca ar fi fost violata.

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a transmis, referitor la cazul politistilor de la Galati care au intervenit in cazul unei minore pline de sange pe strada numai la insistentele trecatorilor, ca a dispus "masuri ferme de verificare imediata". "In ceea ce priveste cazul de la Galati,…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Galati, cei doi politisti implicati in incident (un barbat si o femeie) au fost audiati luni dimineata de ofiterii Biroului Control Intern. Momentan, li s-a interzis sa mai foloseasca masinile MAI in patrulare, urmand sa se stabileasca ce prevederi legale…

- O copila, despre care s a aflat ulterior ca are 14 ani, mergea plina de sange pe abdomen si pe picioare, spre stupefactia martorilor. Femeia care a filmat scenele a oprit o masina de politie care trecea in zona si a semnalat ca e o fata are nevoie de ajutor, insa oamenii s au dovedit nepasatori. Femeia…