Decizie fără precedent a unei mari bănci din România: îşi anunţă retragerea Banca a anuntat ca masura va intra in vigoare incepand din 1 iunie. "Suntem dedicati asigurarii unui dialog privat si de inalta calitate cu clientii nostri si investim constant in imbunatatirea canalelor noastre digitale. De aceea, va anuntam ca ne vom retrage complet de pe Facebook si de pe toate canalele sociale detinute de Facebook, incepand cu data de 1 iunie 2019", a publicat banca, pe pagina de Facebook. Intr-un comentariu, reprezentantii bancii au explicat motivul pentru care a fost luata aceasta decizie. "UniCredit a suspendat orice fel de publicitate pe Facebook… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

