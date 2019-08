Stiri pe aceeasi tema

- Alin Mihai Suflea, tanarul din Craiova care a fost incendiat de un barbat, cu un cocktail Molotov este in continuare grava. Iubitul Oanei Radu are nevoie urgenta de sange, așa ca artista a facut un apel pe contul de socializare. Barbatul este internat la spitalul Floreasca si are arsuri pe 75% din suprafata…

- Este ancheta interna la Inspectoratul de Politie Galati, dupa ce doi politisti au fost filmati in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange, despre care se credea ca a fost victima unui viol, transmite Mediafax. La cateva ore, Mihai Fifor, ministrul interimar la MAI, a calificat…

- Este ancheta interna la Inspectoratul de Poliție Galați, dupa ce doi polițiști au fost filmați in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange, despre care se credea ca a fost victima unui viol, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citește și: Un inginer chimist dinamiteaza…

- "Daca 'organizarea' votului din diaspora nu a fost, in evaluarea doamnei Prim Ministru, un motiv suficient sa fie demis, iata ca dl. Melescanu aduce in aceste zile noi argumente pentru a pleca din fruntea MAE. Poate comunica cineva la Externe ca reactia Romaniei este sub aceea a Uniunii Europene…

- Presedintele Igor Dodon a semnat sambata decretul de numire a liderului formatiunii PAS, Maia Sandu, in functia de prim-ministru al Republicii Moldova, relateaza site-ul Unimedia.md. „In conformitate cu prevederile Constitutiei Republicii Moldova, ca urmare a consultarii fractiunilor parlamentare am…

- NEMULTUMIRI… Organizatia PNL de la Barlad este marea dezamagire a alegerilor europarlamentare, din punctul de vedere al sefilor filialei judetene. Fata de estimarea initiala, de 7.500 de voturi, pe care primarul Boros – primvicepresedinte al filialei judetene si liderul local PNL – trebuia sa le castige…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a anuntat intr-un mesaj, pe Facebook, ca a luat act de propunerea Partidului Democrat și urmeaza sa o prezinte spre analiza și decizie Consiliului Republican al Partidului.