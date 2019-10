De ce nu s-ar putea diminua considerabil traficul de persoane Presedintele Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane (ANITP), Maximilian-Axel Nicolae, a afirmat vineri ca autoritatile ar trebui sa se axeze si pe anchete asupra celor care utilizeaza serviciile unei victime a traficului de persoane, precizand ca numai in acest fel se va reusi cresterea ratei de succes in stoparea fenomenului, scrie Agerpres. "Este un numar mare de victime ale traficului de persoane originare din Romania. Nu as spune ca exportam. Din Romania nu pleaca victime ale traficului, pleaca persoane vulnerabile care sunt exploatate in tarile de destinatie. Acest… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

