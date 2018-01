Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a confiscat anul trecut 525 de carmace pentru sturioni, specii de pesti a caror capturare a fost interzisa de autoritatile romane din anul 2006, precum si peste 150 de kilometri liniari de plase a caror utilizare nu este permisa in Delta,…

- Palatul Buckingham a postat un anunț de angajare pentru un nou bucatar de catering, iar astfel s-a aflat ce salarii primesc angajații reginei Marii Britanii. Presa britanica scrie ca jobul cu norma intreaga se platește cu aproximativ 28.000 de dolari pe an, iar suma va fi chiar mai mica daca angajatul…

- Cod galben de ceata la Cluj. Atentionarea, valabila pentru mai multe judete Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pâna…

- Elena Udrea traieste o frumoasa poveste de iubire cu Adrian Alexandrov, alaturi de care se iubeste de mai bine de un an de zile. Se pare ca barbatul i-a pregatit o surpriza de zile mari iubitei sale si a surprins-o cu doua bilete de avion, intr-un loc exotic.

- Elena Udrea și-a petrecut noaptea din ani alaturi de iubitul ei, Adrian Alexandrov, cel care decis sa ii faca o surpriza de zile mari.Potrivit spynews.ro, in urma cu cateva zile, Adrian Alexandrov a mers la o agenție de turism pentru a cumpara doua bilete spre Thailanda. La ultima intalnire…

- Elena Udrea pare sa își traiasca a doua tinerețe în aceasta perioada. Iar &"vinovatul&" este chiar iubitul divei blonde a politicii românești, Adrian Alexandrov, cel care decis sa îi faca o surpriza de

- Elena Udrea pare sa iși traiasca a doua tinerețe in aceasta perioada. Iar ”vinovatul” este chiar iubitul divei blonde a politicii romanești, Adrian Alexandrov, cel care decis sa ii faca o surpriza de zile mari.

- Deoarece municipiul Constanta este vaduvit zilele acestea de zapada, unii constanteni inventivi au gasit repede solutia. Asa ca "inarmatildquo; cu o lopata, au ajuns pe plaja Modern, unde au facut un om de zapada din .... nisip. Omul de zapada are pe cap, asa cum se cuvine, o caciula rosie, iar in mani…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in judetele Teleorman, Bacau, Vaslui, Alba, Brasov, Sibiu, Covasna, Mures, Cluj, Hunedoara, Vrancea, Galati, Constanta si Tulcea se va semnala ceata, fenomen ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De…

- Monica Tatoiu (61 ani) trece prin clipe dificile dupa ce s-a lovit grav la șold . Este necesara sa fie supusa unei intervenții chirurgicale, așadar a dorit sa trasmita un mesaj urmaritorilor de pe Facebook pentru ca aceștia sa nu iși faca griji, noteaza click.ro. Prietenii virtuali au reacționat imediat…

- Editura Nemira sprijina tinerii pasionati de literatura si anunta cei cinci castigatori ai Bursei de cititor, editia I Categoria de varsta 12-14 ani Vladimir Teca, Scoala Centrala Bucuresti"Se stinge lumina. Ma trezesc. Pot vedea acum intregul oras, intreaga…

- Duminica, 17 decembrie, va fi dat startul competițiilor de iarna la minifotbal in Sala Polivalenta din Focșani. Va incepe ”Cupa Adi Olteanu pentru old boys”, ediția a doua. Și in acest an, Cupa Adi Olteanu va fi organizata de Jani Oltianu cu sprijinul familiei omului de afaceri Vasile Roșca, apropiat…

- Doi elevi din Tulcea - Irina Caracuda (L.T. "Grigore Moisil") si Manuel Oprea (C.D. "Spiru Haret") si trei liceeni din Iasi - Lidia Ivanov (C.N. Iasi), Flavian Ivanov (C.N. "Emil Racovita") si Maria-Vlada Zagnat (C.N. "Emil Racovita") au participat la Olimpiada Internationala de Limba Rusa (4-9 decembrie…

- „Ultimul senior al istoriei noaste a iesit din scena. Majestatea sa regele Mihai I al Romaniei a incheiat astazi povestea unuia dintre cele mai complexe destine din istoria noastra moderna. A fost simbolul si speranta unor generatii iar de astazi se aseaza in legenda cartilor noastre de istorie.…

- Maria Sarapova a jucat impotriva turcoaicei Cagla Buyukakcay. Intr-un moment in carese pregatea sa serveasca, un spectator prezent in strada i-a strigat: "Maria, te mariți cu mine?". Momentul a starnit rasete in intreaga sala, rasete care au fost amplificate de reacția Mariei Tarapova. Aceasta…

- Sapte judete sunt, joi, sub avertizare cod portocaliu de viscol, viteza vantului depasind la rafala 120 de kilometri pe ora, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Sub avertizare cod portocaliu de viscol sunt judetele Bistrita-Nasaud si Maramures pana la ora 16.00, Hunedoara…

- Cod galben de ceața pentru județe din Dobrogea, Oltenia și Banat in urmatoarele orele, conform unei avertizari a ANM. Meteorologii au emis, vineri, o noua serie de atentionari nowcasting Cod galben de ceata si burnita, valabile in zone din sapte judete aflate in Dobrogea, Oltenia si Banat, in urmatoarele…

- Oana Lis si-a surprins, din nou, prietenii virtuali. Pe contul personal de socializare, sotia lui Viorel Lis a urcat o fotografie in care apare o pictura pe un zid din Capitala, in care se afla chipul unui om in varsta. A

- Elena Udrea și-a schimbat radical look-ul și este de nerecunoscut acum. Ai putea chiar sa juri ca este o alta persoana! La ultimul eveniment la care a participat alaturi de iubitul ei mai tanar cu 12 ani, modelul Adrian Alexandrov, Elena Udrea a facut senzație. Cu o rochie decoltata de culoare mov,…

- Tragedie la Tulcea! Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a iesit cu masina pe care o conducea in afara carosabilului, in autoturism aflandu-se alti doi tineri, de 16 si 20 de ani, care au fost grav raniti.

- Curg rauri de lacrimi la Bumbești-Jiu, unde o tanara s-a stins din viața la 34 de ani, dupa ce a fost rapusa de o boala necruțatoare. In urma Narcisei au ramas doua fete care sunt acum distruse de durere. Apropiații acesteia susțin ca ar fi avut probleme cu ficatul, dupa ce ar fi consumat…

- Ce similitudini pot exista între gala de box profesionist Bute – Mendy, finanțata de la stat, și asfaltarea drumului județean Dâmbovița Gratia – Dobrotești, cu tranziție prin Siliștea și Ciolanești? De fapt, exista multe coincidențe, scrie Catalin Tolontan. Pentru…

- Premierul Mihai Tudose este insotit, la discutiile cu reprezentantii Asociatiei Muncipiilor, de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu si de cel al Finantelor, Ionut Misa. Printre edilii care au mers la Guvern se afla Gabriela Firea, Robert Negoita, Ilie Bolojan sau Gheorghe Falca. …

- Simona Gherghe se afla in concediu de maternitate, bucurandu-se din plin de momentele petrecute alaturi de micuta ei. Vedeta, la fel ca milioane de oameni, a fost impresionata de cazul unei tinere de doar 14 ani, care se lupta cu cancerul. Prezentatoarea a facut un apel disperat pe retelele de socializare…

- Fostul deputat Elena Udrea a venit in Comisia parlamentara pentru alegerile din 2009 și a explicat ca in relația dintre servciile secrete și cercul de putere totul era pe bani.”Sa nu credeți ca aici se facea ceva doar de dragul puterii. Acești șefi ai SRI au foarte mulți bani, sunt oameni…

- Dupa ce Elena Udrea s-a destrabalat alaturi de un tinerel la nunta anului, iubitul blondinei a vorbit, in exclusivitate, pentru Spynews.ro. Adrian Alexandrov a dezvaluit amanunte picante din relatia pe care o are cu celebra blonda.

- Nunta anului din Maramures a fost cu siguranta cea a primarului orasului Ulmeni, Lucian Morar. Acesta si-a unit destinele cu Ioana Pricop, interpreta de muzica populara, in fata a 3.000 de nuntasi. La petrecere a participat si Traian Basescu cu sotia sa, Elena Udrea, dar si alte personalitati politice…

- Dana Rogoz a povestit in emisiunea "Dincolo de aparențe", de pe Antena Stars, despre cariera ei. Vedeta a spus ca nu este "creația soțului ei", ci o creație proprie, inainte de a se intalni cu el.

- Elena Udrea a mers joi la Curtea de Apel Bucuresti, unde se judeca dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. In fața jurnaliștilor, fostul ministru a declarat ca faptele din dosar sunt aberante și ca procurorii ar trebui sa raspunda penal, daca se dovedește…

- Intr-o interventie telefonica a Elenei Udrea la un post de televiziune, a facut cateva declaratii despre tot ceea ce se intampla astazi spunand ca: din lasitate se tot da vina pe fostul presedinte Traian Basescu.

- Noi imagini cu politisti care incarca normele de conduita se viralizeaza pe Internet, o ancheta fiind demarata in Olt, dupa ce mai multi petrecareti apar in cateva fotografii si un filmulet purtand cascheta unui om al legii.

- De cand a preluat franciza Remax, Adrian Alexandrov a adoptat o tinuta de businessman impecabila. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , l-a intalnit pe logodnicul Elenei Udrea la o intrevedere "de afaceri". Daca iubitul fostului ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului a preferat sa consume…

- Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, a avut parte de o experienta extrem de neplacuta, zilele trecute. Tanarul a constatat ca din contul sau bancar s-a evaporat o suma destul de importanta: 630 lei. Ingrijorat de faptul ca ar putea fi victima unei fraude, Alexandrov a mers la banca sa reclame…

- Elena Udrea a fost intrebata vineri, in fata sediului DNA, de un jurnalist daca stie campania #metoo de pe retelele de socializare si daca "ar avea ceva de impartasit". "Nu stiu campania aceasta, nu ma uit pe Facebook", a raspuns Udrea. Elena Udrea este audiata, vineri, la DNA, ea precizand ca a fost…

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat, joi, ca la audierea in Comisia parlamentara de control al activitații SRI a dat exemple de persoane care veneau din partea lui Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, care ii transmiteau sa nu "saboteze anumite acțiuni ale sistemului",…

- Malcolm Applegate, un gradinar din Marea Britanie, a dezvaluit ca a ajuns sa traiasca in padure si pe strazi pentru a scapa de cicaleala sotiei. Barbatul a povestit ca a fost gradinar la Farnrough vreme de un sfert de secol si isi iubea munca, cel putin pina cind s-a insurat. Sotia sa nu suporta sa…