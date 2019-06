Stiri pe aceeasi tema

- "Eu constat aici, poate dupa aceea discutam cu AEP, ca desi ne imputinam natural, asa cum ne-ati spus, la referendumul din 2012 erau pe liste 18,2 milioane, iar la referendumul din 2019 suntem 18,9 milioane. Adica sunt cu 700.000 mai multi inscrisi pe listele electorale, desi ne spuneti ca din cauza…

- Turismul romanesc a generat creșteri substanțiale in economie grație masurilor luate de Executiv in ultimul an. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica, in primele 3 luni ale anului, turiștii straini au cheltuit aproximativ 1,3 miliarde de lei, o creștere cu 162,5 milioane de lei fața…

- Un sondaj realizat de catre IMAS, la comanda Europa FM arata ca PNL ar obtine cel mai mare scor dintre competitorii electorali, cu 28,5%, urmat de catre PSD cu 21,1%, in scadere fata de luna aprilie si de catre Alianța 2020 USR – PLUS, cu 19,6%. Pro Romania si ALDE se afla aproape la egalitate cu 9,9%…

- Politia din Predeal face cercetari intr-un dosar penal in rem pentru „fals in inscrisuri sub semnatura privata" in urma unor sesizari potrivit carora primarul interimar al orasului a intocmit si semnat pentru conformitate mai multe liste de sustinere ale ALDE la alegerile pentru Parlamentul European,…

- Poliția din Predeal a deschis un dosar penal dupa ce au fost sesizați ca pe listele de susținatori ai ALDE pentru alegerile europarlamentare ar exista semnaturi false, inclusiv ale unor persoane decedate. Anchetatorii au deschis un dosar penal in rem pentru „fals in inscrisuri sub semnatura privata”…

- Peste 237.000 persoane inactive, respectiv forta de munca potentiala aditionala, doreau sa lucreze in 2018, in scadere cu 15,3% fata de anul anterior, insa aceste persoane fie nu cautau de lucru, fie nu erau disponibile sa inceapa lucrul, releva datele Institutului National de Statistica (INS). De asemenea,…

- Brasovenii stau mult mai bine la capitolul salarii, pensii si rata somajului in prezent fata de anul 2016 potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica. Informatiile au fost prezentate de președinte PSD Brașov Marius Dunca. Senatorul sustine ca masurile guvernamentale din ultimii…

- In anul 2018 numarul mediu de pensionari a fost de 5207 mii persoane, in scadere cu 21 mii persoane fata de anul precedent. De asemenea, numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4684 mii persoane, in creṣtere cu 6 mii persoane fata de anul precedent, informeaza Institutul…