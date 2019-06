Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, marți, OUG pentru modificarea Codului administrativ. Ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, a anunțat care sunt prevederile, printre acestea numarandu-se și obligația președintelui de a se pronunța in termen de zece zile cu privire la numirea unui membru al Executivului.„Prin…

- Premierul Viorica Dancila a luat act de scrisoarea președintelui Klaus Iohannis prin care i-a solicitat modificarea legislației electorale in așa fel incat sa nu mai fie probleme in ziua votului. Dancila a anunțat ca la nivelul Guvernului se lucreaza și se va veni cu un proiect care va modifica legislația…

- "Codul administrativ trebuie adoptat", a declarat miercuri premierul Viorica Dancila, dupa ce a anuntat amanarea aprobarii acestuia prin OUG. Proiectul contine aproximativ 300 de pagini, iar multe dintre prevederi, sustin functionarii publici si specialisti in drept, sunt neconstitutionale,…

- ”N-am dubii de loialitatea doamnei Dancila fata de PSD. In acelasi timp, ca predecesorii dansei, Grindeanu si Tudose, nu vrea sa iasa compromisa. (...) Nu acum a aparut despinderea de ideea de a fi soldat credincios al lui Dragnea. A aparut atunci cand a declarat ca nu da nicio ordonanta pana cand…

- Intrebat, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, daca in formula asumata de Guvern ar urma sa fie mentinute si indemnizatiile destinate primarilor, Suciu a raspuns: "95% din prevederile Codului administrativ vor ramane in vigoare, iar in discutia cu care eu voi merge la colegii mei din coalitie,…

- Potrivit proiectului de OUG postat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, Legea 95/2006 se modifica astfel: "furnizorii privati de servicii medicale care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii aferente spitalizarii continue, ambulatoriului clinic de specialitate…

- Executivul UE a lansat o noua procedura de infrigement prin trimiterea unei Scrisori de Notificare Formala Poloniei, privind regimul disciplinar pentru judecatori, a informat miercuri Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, adaugand ca Polonia are doua luni pentru a raspunde, conform…

- "Astazi, in sedinta de Guvern, am adoptat o ordonanta de urgenta indelung dezbatuta in spatiul public si anume OUG de modificare a Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Am operat doua modificari - si anume am transferat atributiile privind organizarea si efectuarea…