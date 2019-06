Daniel Florea: ”E un semnal de alarmă, să ne TREZIM!”. Scenariu negru despre prezidențiale ”E un semnal de alarma, trebuie sa ne trezim din euforia de acum trei ani. Daca nu ne trezim la timp și nu ințelegem elementele care ne-au adus in situația de a pierde alegerile europarlamentare, s-ar putea ca la prezidențiale sa ne fie mai greu decat anticipam. Sunt convins ca vom avea candidat in turul doi fara nicio problema, dar nu e suficient, trebuie sa caștigam alegerile și o putem face daca ințelegem elementele care ne-au dus la pierderea de la alegerile europarlamentare. Trebuie sa alegem un candidat care sa reprezinte aspirațiile și nevoile romanilor din acest moment, sa terminam… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

