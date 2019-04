Dancila s-a suparat pe ambasadorii care i-au cerut sa nu adopte OUG pe Justitie: Nu permit sa imi faca agenda. Sa respecte Romania

Premierul Viorica Dancila a criticat dur demersul celor 12 ambasade ale unor state occidentale care au cerut Guvernului Romaniei sa nu adopte OUG pe Justitie.



Dancila le-a cerut sa respecte Romania, asa cum si ambasadorii romani respecta tarile in care se afla, si a subliniat ca nu le permite sa-i faca agenda.



"Am vazut punctul de vedere al unor ambasadori. Am vrut sa am o discutie individuala cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Le reamintesc doamnelor si domnilor ambasadori ca suntem in Romania si ca am dialog direct cu omologii mei. Le recomand sa se adreseze…