DĂNCILĂ s-a lepădat de DRAGNEA: ”Ne-a costat” Premierul Viorica Dancila l-a atacat direct pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea. Aceasta a declarat, intrebata daca a fost o gafa faptul ca PSD a schimbat 80 de miniștri, ca mai degraba schimbarea a trei guverne a costat mai mult partidul, decat remanierea membrilor Guvernului. ”Nu știu daca faptul ca am schimbat miniștri ne-a afectat foarte mult. Au fost guverne care au schimbat mulți miniștri. Cred ca ne-a costat mai mult ca am schimbat trei guverne. Cred ca acest lucru ne-a costat mai mult decat faptul ca am schimbat miniștri. Nici așa perioada sa nu fie foarte mica (a remanierii membrilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

