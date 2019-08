Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis lui Dacian Cioloș ca ar trebui sa-și faca o analiza a mandatului de comisar european, inainte de a critica actualele propuneri, Dan Nica și Rovana Plumb. De asemenea, premierul a explicat ca l-a inștiințat și pe Klaus Iohannis despre cele doua propuneri, dar…

- „Domnul Cioloș sa-și faca o analiza a activitații cand a fost comisar european pe Agricultura și Dezvoltare rurala, sa vada cum a gestionat acest portofoliu și care au fost beneficiile pentru Romania. Și, atunci, o sa le raspund și eu domnului Cioloș și domnului Barna. Cred ca aceste lucruri ne fac…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca era normal ca propunerea unui candidat pentru postul de comisar european care ii revine Romaniei sa fie din randul PSD si ca i-a spus liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, pe cine a nominalizat. Ea a fost intrebata la Craiova ce parere are despre faptul…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat ca Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu si ca autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri - o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de UE, adaugand ca a…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a afirmat ca premierul Viorica Dancila nu poate face evaluari ale prestației comisarilor europeni pe care Romania i-a desemnat pana acum, in condițiile in care Dancila a fost șefa unui Executvi care a guvernat ”catastrofal”. Reacția lui Cioloș survine dupa ce Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata la Antena 3 ca Romania trebuie sa lupte pentru a obtine un portofoliu important de comisar european, mentionand ca pentru tara noastra energia, transporturile, mediul ar insemna foarte mult. De asemenea, premierul a spus ca Romania nu a dus pana la final…

- Premierul Viorica Dancila a transmis președintelui CE, Jean Claude Juncker, propunerea de comisar european interimar și portofoliile vizate de Romania in viitoarea componența a CE. Romania are in vedere portofoliile pe Energie, Transporturi, Mediu sau Politica de vecinatate, spun surse politice,…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan, vicepresedinte al PPE, a criticat-o pe Viorica Dancila pentru faptul ca deja a vorbit cu o parte a liderilor europeni despre persoana pe care ar propune-o Romania pentru functia de comisar, cu toate ca nu a vorbit cu persoana care are prima sansa sa fie presedintele…