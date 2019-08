Stiri pe aceeasi tema

- PNL solicita Guvernului sa retraga proiectul de rectificare bugetara, sustinand ca este "un buget fals", potrivit purtatorului de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Premierul Viorica Dancila, care nu...

- Rectificarea bugetara nu presupune taieri de fonduri de la ministere, precum Transporturi, Sanatate sau Educatie, iar ministrii au obligatia sa cheltuie banii alocati, a afirmat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa, relateaza agerpres.Vezi și:…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian a declarat, joi, pentru Libertatea ca partidul lanseaza un avertisment partenerilor de la PSD, in conditiile in care nu sunt de acord cu rectificarea bugetara, in varianta prezentata in coalitie. ALDE acuza PSD ca taie bani de la Educatie, sanatate, cultura,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat ca proiectul privind rectificarea bugetara va fi postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in cursul acestei saptamani. "Nu s-a decis nimic, nu s-a discutat", a declarat Eugen Teodorovici, luni, la finalul CEx al PSD, intrebat…

- Proiectul de rectificare bugetara va fi publicat abia saptamana aceasta pe site-ul Ministerului Finantelor, a afirmat Eugen Teodorovici, ministrul de resort, evitand sa dea detalii ziaristilor cu privire la bugetele caror institutii vor fi taiate sau suplimentate.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat ca proiectul privind rectificarea bugetara va fi postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in cursul acestei saptamani, potrivit Agerpres." Nu s-a decis nimic, nu s-a discutat", a declarat Eugen Teodorovici, luni, la finalul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat ca proiectul privind rectificarea bugetara va fi postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in cursul acestei saptamani. " Nu s-a decis nimic, nu s-a discutat", a declarat Eugen Teodorovici, luni, la finalul CEx al PSD, intrebat…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat ca proiectul privind rectificarea bugetara va fi postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in cursul acestei saptamani. " Nu s-a decis nimic, nu s-a discutat", a declarat Eugen Teodorovici, luni, la finalul CEx al PSD, intrebat despre…