- Consilierul de stat cu responsabilitati in problematica minoritatilor, Dana Varga, si-a anuntat, pe Facebook, demisia din ALDE. Redam postarea Danei Varga: "Dupa 13 ani de implicare politica alaturi de domnul Calin Popescu Tariceanu si familia liberala, ani in care am muncit in toate campaniile electorale,…

- Deputatul Ganț cere, pe Facebook, demiterea consilierului de stat Dana Varga și ca aceasta sa-și ceara scuze public. Dana Varga, consilierul premierului Viorica Dancila, a distribuit pe pagina sa de Facebook un colaj de fotografii in care se sugereaza asemanarea intre Klaus Iohannis si dictatorul…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan ii solicita premierului Viorica Dancila sa-i demita pe ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, si pe consilierul ei personal, Dana Varga. "Viorica Dancila sa-i demita imediat pe ministrul interimar de la Educatie, Daniel Breaz, si pe Dana Varga, consiliera…

- Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel" a postat un mesaj pe Facebook, in care "dezaproba gestul unei persoane publice cu funcție de demnitar, care incearca in scop politicianist sa acrediteze asemanari intre președintele Iohannis și dictatorul nazist".Citește…

