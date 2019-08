Dan Barna anunta ca USR nu isi va face campanie la protestul din Piata Victoriei, din respect pentru romani

Stiri pe aceeasi tema

- ”Foarte urat gest de la PNL și de la Presedinte sa profite de ziua de 10 August sa iși lanseze formal campania electorala. Eu nu știu ca 10 August sa fie deținut de vreun partid. Nu prea au fost sefi de la PNL sa iși ia gaze cu noi data trecuta. Stiu doar ca au achiziționat dupa cațiva ca sa para…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat sambata pe Facebook ca membrii formatiunii vor participa la protestul organizat in Piata Victoriei insa „nu vom strange semnaturi in piata si nu vom face acolo campanie”. Barna a explicat apoi ca 10 august a devenit o zi simbol al respectului fata de romanii de…

- Președintele USR, Dan Barna, a scris, sâmbata, pe Facebook, ca membrii formațiunii vor fi în Piața Victoriei, printre cetațeni, la protestul de comemorarea a evenimentelor care au avut loc anul trecut, pe 10 august. ”Nu vom strânge semnaturi în piața și nu vom face acolo…

- Dan Barna, candidatul USR la alegerile prezidențiale, susține ca declarația atribuita lui, cum ca daca ar fi fost președinte, tragedia de la Caracal n-ar fi avut loc, i-a fost „scoasa din context”. Dan Barna a revenit cu explicații pe Facebook, pentru a lamuri ce a vrut sa spuna și ce s-a ințeles. „Evident,…

- La un an de la violentele jandarmilor de la protestul diasporei, pe Facebook este anuntat un nou miting pentru 10 august, evenimentul avand un organizator si chiar un imn. Protestul va incepe in Piata Victoriei la primele ore ale diminetii de sambata si la ora 17 protestatarii se vor muta in Piata Revolutiei,…

- Liderul USR Dan Barna a anuntat, sambata, ca in continuare, USR si PLUS negociaza alianta care sa se prelungeasca si la urmatoarele alegeri, si urmeaza sa se stabileasca tandemul care cuprinde candidatul la prezidentiale si premierul. O decizie se doreste a fi luata cat mai repede, mai ales ca USR va…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea acuza USR ca se afla in spatele contra-manifestatiilor si ca lideri USR s-au aflat la protestele de la Iasi sau Cluj, comparand comportamentul celor care organizeaza contra-manifestatii cu manifestarile din Germania nazista. „Nu mi-a fost nu mi-este in continuare foarte…

- Liviu Dragnea a declarat, in legatura cu batausii despre care a spus ca vin mereu la mitingurile PSD, iar in spatele carora se ascund Klaus Iohannis si PNL, ca spera ca simpatizantii PSD care participa la manifestatii sa se abtina sa discute cu acestia. "Asa cum face si cu faptul ca e de acord cu…