Dacian Cioloş: Nu mai putem aştepta niciun lucru bun de la majoritatea PSD-ALDE Fostul premier Dacian Ciolos a declarat joi ca este nevoie de un proiect "care sa puna fortele politice din Opozitie la lucru impreuna, pentru ca PSD a confiscat total instrumentele institutionale".



In opinia acestuia, PSD este incapabil sa revina la o conduita etica si onesta in raport cu Romania.



"Devine tot mai clar ca nu mai putem astepta niciun lucru bun de la majoritatea PSD-ALDE. Nu mai e suficient sa stam doar de paza la asalturile Guvernului asupra justitiei, a economiei. Este nevoie de un proiect care sa puna fortele politice din Opozitie la lucru impreuna, pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

