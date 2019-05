Dacian Cioloş, ANUNŢUL ZILEI la Cluj-Napoca. "Sunt mai decis ca oricând să merg până la capăt" Dacian Ciolos a fost prezent, duminica, la Cluj-Napoca. "De multe ori mi s-a reprosat ca sunt ezitant, indecis, ca nu prea stiu ce vreau. Va spun ca sunt mai decis ca oricand sa merg pana la capat. Nu o sa ma opreasca nicio amenintare pentru ca sunt hotarat sa salvam aceasta tara. Nicun salvator nu poate sa schimbe Romania, un singur om nu poate sa schimbe Romania. De data asta e nevoie de noi toti. Evident ca avem nevoie de lider, care sa stea in fata si sa isi asume tot ce e de schimbat in tara asta. Forta e in noi toti. Ma doare cand vad oameni care au acelasi discurs: votul meu nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

