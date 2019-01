Dacia pregăteşte noi versiuni pentru SUV-ul Duster SUV-ul Dacia Duster va beneficia de o extindere a gamei de motorizari în perioada urmatoare, pe masura ce clientii doresc un nou motor pe benzina de generatie noua, dar si o cutie automata. "Am început deja productia lui Duster cu motorul 1,3 TCe cu tractiune fata. Cutia de viteze automata cu dublu ambreiaj de tip EDC va reveni, dar nu putem spune când. Atunci când s-a facut trecerea la standardele WLTP am prioritizat si ne-am concentrat întâi pe cutia manuala care reprezenta 85% din vânzari, dupa care pe restul. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

