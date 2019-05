Cutremur de pământ. Locuitorii au intrat în panică Cutremurul inregistrat la ora locala 08:47 (13:47 GMT), cu epicentrul la 64 kilometri sud-vest de Lomas, in Caraveli, s-a produs la 17 kilometri adancime in mare.



Potrivit presedintelui IGP, Hernando Tavera, in declaratii acordate agentiei RPP Noticias, epicentrul s-a aflat la mare distanta de zona de coasta, insa destul de aproape de asa-numita Fosa Peru-Chile.



"Este un seism superficial destul de departe de coasta, dar care a generat panica in randul populatiei", care au iesit in fuga pe strada. Deocamdata nu au fost raportate pagube materiale si nici victime de catre autoritatile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

