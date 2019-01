Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a hotarât marți sa îl lase pe președintele Donald Trump sa aplice politica sa de a interzice persoanelor transgender sa se înroleze în armata sau sa ramâna în armata, dupa ce instanțele inferioare au blocat aplicarea planului din motive constituționale,…

- "Vai de capul vostru de politicieni, marunti si fara scrupule. Stop joc! S-a mers prea departe! Armata nu este nici camp de lupta politica si nici loc de destrabalare electorala. In mod egal, presedintele Iohannis, ministrul Apararii si premierul au dus lupta politica si ambitiile personale prea…

- Guvernul polonez, aflat in conflict cu Bruxelles-ul din cauza controversatelor sale reforme, mai ales cele din justitie, a facut in cele din urma un pas inapoi in fata presiunii institutiilor europene in privinta reformei Curtii Supreme, pentru a evita un razboi deschis cu UE care pe plan intern…

- Presedintele american Donald Trump a cerut joi Curtii Supreme sa autorizeze blocarea temporara a recrutarii in armata a persoanelor transgen. Administratia SUA a argumentat ca politica de deschidere fata de aceste persoane lansata de predecesorul sau democrat Barack Obama creeaza "un mare risc pentru…

- Presedintele american Donald Trump a cerut joi Curtii Supreme sa autorizeze blocarea temporara a recrutarii in armata a persoanelor transgen. Administratia SUA a argumentat ca politica de deschidere fata de aceste persoane lansata de predecesorul sau democrat Barack Obama creeaza "un mare risc pentru…

- Guvernul președintelui Donald Trump a cerut vineri Curții Supreme a SUA sa revizuiasca hotararile instanțelor inferioare care blocheaza politica care impiedica persoanele transgender sa plece in armata, scrie Reuters.

- Intr-o intalnire cu ziaristii de la Casa Alba dupa alegerile legislative de marti, el a spus ca-si doreste ca congresmenii americani sa-i aloce suficienti bani pentru a construi zidul de mult promis de la frontiera sudica cu Mexicul. Trump a precizat insa ca nu va forta un blocaj al activitatii guvernului…