- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia judeca miercuri, in Camera Preliminara, contestatiile depuse impotriva solutiei prin care Tribunalul Sibiu a dispus, in iunie, inceperea judecatii cauzei in dosarul Carpatica...

- Un sistem de 64 de camere video performante, coordonate de la Centrul de Afaceri, contribuie la siguranța cetațenilor și prevenirea unor fapte ilegale in toate parcurile din municipiul Bacau. Primarul Cosmin Necula a prezentat azi dispeceratul din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Democratii din Camera Reprezentantilor au declarat joi ca administratia Trump blocheaza accesul investigatorilor in centrele de detentie a imigrantilor existente la nivel national, dupa ce vizitele recente au aratat ceea ce au ei au numit ”existenta unor probleme grave” legate de modul in care sunt…

- Procurorii DNA il acuza pe șeful Oracle, Mindruțescu Sorin Mihai, de luare de mita, 8 acte materiale și s-a pus in mișcare urmarirea penala impotriva acestuia. De asemenea, a fost fixata o cauțiune in valoare de 500.000 euro (echivalent in lei).”Ca urmare a solicitarilor formulate de reprezentanți…

- Cantaretul a aparut incatusat si imbracat cu o salopeta portocalie in fata judecatorului. R.Kelly a pledat nevinovat, dar procurorii au aratat ca barbatul reprezinta un pericol pentru comunitate, mai ales pentru fetele minore. Procurorii sustin ca exista riscul ca muzicianul sa obstructioneze actul…

- Un om de afaceri din municipiul Targu Jiu, care a castigat o licitatie organizata de Directia Silvica Gorj, pentru a culege trufele din padurile judetului, fost batut cu salbaticie astazi, in timp ce se afla pe o strada din municipiul Targu Jiu.

- O condamnare la inchisoare cu executare, trei cu suspendare condiționata și o amenda administrativa pentru un prejudiciu de 600.000 de lei Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar de evaziune fiscala din afaceri cu fier vechi in care au fost judecați patru membri ai unei…