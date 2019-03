Stiri pe aceeasi tema

- ​O companie din domeniul platilor digitale lanseaza un program prin care ofera femeilor antreprenor doua premii de câte 100.000 de dolari pentru proiecte de afaceri din domeniul FinTech si proiecte cu impact social.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Un fond de investiții cu capital de risc (venture capital - VC) britanic a obținut fonduri în valoare de 75 de milioane de euro pe care planuiește sa le investeasca în startup-uri europene din toate domeniile. Blossom Capital este una dintre cele mai diverse firme VC din Europa, iar partenerii…

- ​Startupurile din Europa de Est și din Turcia vor putea obține investiții de capital de risc de la un fond de 30 de milioane de dolari constituit recent, scrie TechChunch. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Serviciul de muzica prin streaming Spotify, prezent si în România, pariaza pe podcast-uri și a anunțat ca are 500 de milioane de dolari de cheltuit pe astfel de startup-uri. Recent, Spotify a cumparat startup-ul Gimlet Media, o platforma de podcast-uri, pentru aproximativ 230 milioane de…

- Solutiile dezvoltate de catre companiile FinTech ce zduguie din temelii sistemul financiar traditional atrag din ce in ce mai multe fonduri de la an la an, fie ca vorbim de jucatori din China, Statele Unite ale Americii sau Europa.

- ​Google Cloud si SAP lanseaza "Circular Economy 2030", o competiție globala dedicata antreprenorilor sociali care sunt invitați sa-și prezinte ideile pentru soluții software bazate pe machine learning și analytics pâna pe 17 martie 2019. Ce finantari pot primi proiectele si ce criterii…

- „Unicornul” IT românesc UiPath va ajunge în curând la venituri recurente de 200 milioane de dolari, potrivit unor surse citate de Business Insider. UiPath, care dezvolta automatizari software pentru companii, a înregistrat venituri de 3,5 milioane de dolari în…

- Platforma de comenzi și livrari de mancare Delivery Hero, prezenta pe piața romaneasca prin operațiunile Foodpanda și hipMenu, a anunțat ca iși va vinde operațiunile din Germania - piața sa de origine - catre rivalul olandez Takeaway.com, pentru aproximativ 1,1 miliarde de dolari.