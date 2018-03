Cum se calculează impozitul pe venituri din drepturi de proprietate intelectuală In cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, „venitul net se determina de platitorii venitului prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului brut”, se mentioneaza in proiectul normativ. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net si se retine, la sursa, de catre platitorii veniturilor la momentul platii acestora, impozitul fiind final.

