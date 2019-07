Vara mereu se gasesc motive in plus pentru a mai cheltui niște bani: brusc te trezești ca vrei la sala, ca vrei sa ieși mai des in oraș și ca vezi reduceri peste tot. Totuși, este bine sa te temperezi, pentru a nu te trezi ca ai dat banii pe nimicuri in loc sa ii investești in lucruri mai utile. Daca nu vrei sa ratezi placerile și dorințele impulsive, exista și niște portițe de scapare. In felul acesta, nu ratezi distracția, și reușești totodata sa pui ceva bani deoparte. Mergi la concerte gratuite Vara este sezonul festivalurilor, dar la cate poți merge pana sa iți dai seama ca ai ramas fara…