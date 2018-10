Cum să avem o IMUNITATE de fier Imunitatea noastra este cel mai bun prieten care ne sprijina in activitatile zilnice, dar poate fi totodata un dusman de temut care nu ne da voie sa iesim din casa. Te-ai saturat sa racesti des sau sa ai dureri de cap frecvente si ti s-a luat de medicamente? Iata cateva trucuri despre cum anume o poti mentine sanatoasa! 1. SPORT REGULAT – 30 de minute de miscare in fiecare zi ajuta la imbunatatirea sistemului cardiovascular, reduc stresul si cresc imunitatea. 2. BELSUG de vitamine – Consuma cat mai multe citrice, pentru ca sunt o sursa importanta de vitamina C. Poti beneficia de calitatile lor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

