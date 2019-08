Stiri pe aceeasi tema

- Speram sa vedem curand o investitie in Bulgaria a unei companii auto, si nu doar a unor producatori de componente din Japonia, a afirmat marti ministrul de Externe, Ekaterina Zaharieva, dupa intalnirea de la Sofia cu omologul sau nipon, Taro Kono, transmite Novinite, conform romaniatv.net. Taro…

- Speram sa vedem curand o investitie in Bulgaria a unei companii auto, si nu doar a unor producatori de componente din Japonia, a afirmat marti ministrul de Externe, Ekaterina Zaharieva, dupa intalnirea de la Sofia cu omologul sau nipon, Taro Kono, transmite Novinite potrivit agerpres Investitiile…

- Investitiile Japoniei in Bulgaria au reprezentat unul dintre principalele subiecte dezbatut la intalnirea dintre premierul Boyko Borissov, Ekaterina Zaharieva si ministrul de externe nipon Taro Kono.Este prima vizita la acest nivel din ultimii 12 ani.Taro Kono a declarat ca este…

- Ministrul bulgar al economiei Emil Karanikolov spune ca Bulgaria ramane interesata de noua fabrica Volkswagen, insa daca germanii aleg Turcia, atunci va incepe negocierile cu producatorul de masini Hyundai din Coreea de Sud, scrie Novinite .

- Bulgaria ramane in cursa pentru o noua fabrica Volkswagen, insa, in cazul in care grupul german alege Turcia, autoritatile de la Sofia vor incepe negocierile cu producatorul auto sud-coreean Hyundai, a declarat ministrul Economiei, Emil Karanikolov, transmite Novinite. În 2017, Bulgaria a trimis…

- Bulgaria ramane in cursa pentru o noua fabrica Volkswagen, insa, in cazul in care grupul german alege Turcia, autoritatile de la Sofia vor incepe negocierile cu producatorul auto sud-coreean Hyundai, a declarat ministrul

- Africa devine o prioritate a politicii externe europene, respectiv bulgare, a declarat vicepremierul și ministru al afacerilor externe, Ekaterina Zaharieva, la Conferința Ambasadorilor de la Clubul Militar Central din Sofia. Zaharieva a precizat ca nu este vorba despre Africa de Nord, unde Bulgaria…

- Ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, a declarat pentru BBC ca le-a transmis celor doi candidati pentru functia de premier al Marii Britanii sa evite un Brexit fara acord potrivit news.ro.Kono a declarat ca ii „cunoaste foarte bine” pe Boris Johnson si Jeremy Hunt si ca le-a transmis…