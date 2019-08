Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu si-a amenintat colegii de partid ca demisioneaza din functie si candideaza ca independent la Primaria Timisoara, fara a impresiona insa pe nimeni. Robu a ajuns tot mai izolat in organizatie, dupa ce ar fi fost parasit inclusiv de secretarul general Alin Popoviciu si sustinatorii acestuia.…

- Nicolae Robu a lansat un nou asa-zis sondaj pe Facebook, de aceasta data intrebandu-si „prietenii” de pe reteaua de socializare ce parere au despre unii dintre liberalii locali. Printre aceastia se numara atat apropiati ai presedintelui PNL Timis, cat si adversari. The post Nicolae Robu isi „masoara”…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat, luni, ca pregateste un proiect de relansare a PNL in Bucuresti.Citește și: Mascații il cauta in continuare pe criminalul polițistului din Timiș: descinderi la depozitul unui hipermarket - VIDEO "Eu am fost imputernicit…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat, duminica, ca sustine scutirea de impozit pe venitul IT-stilor, aceasta fiind o masura prin care tinerii in domeniu pot ramane in tara, aducand Romaniei beneficii extrafinanciare. "Parerea mea despre scutirea de impozit pe venit in IT este, fara…

- In prima sedinta a BPJ, organizata dupa alegerile europarlamentare, presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a afirmat ca organizatia sa... a castigat alegerile. Alaturi de Gheorghe Falca, Robu a reusit sa-l salveze pe secretarul general Alin Popoviciu de demitere. The post Nicolae Robu in BPJ: PNL Timis…

- Liberalii din Timis au asteptat anuntarea rezultatelor exit poll-ului la sediul filialei, la partid fiind prezent primarul Nicolae Robu, secretarul general Alin Popoviciu si mai multi liberali, niciunul dintre parlamentarii de Timis nefiind prezenti la sediul PNL Timis.