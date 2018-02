Stiri pe aceeasi tema

- Trei proiecte de hotarare care vizeaza Aeroportul International Maramures urmeaza a fi supuse votului consilierilor judeteni miercuri, 31 ianuarie, in prima sedinta ordinara din 2018 a CJ. Conform ordinii de zi este vorba de urmatoarele proiecte: Proiect de hotarare de modificare a Hotararii nr. 112/…

- Executivul a aprobat astazi pachetul de legi privind schimbul de date si interoperabilitatea. Documentele vor facilita schimbul de date dintre autoritațile publice, prin consolidarea bazei juridico-normative pentru utilizarea platformei de interoperabilitate – MConnect, a relatat pentru MOLDPRES Directia…

- Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat tuturor instituțiilor guvernamentale sa faca procurarile prin sistemul electronic de achiziții publice – MTender, noteaza NOI.md. Vorbind la ședința Guvernului, premierul a specificat ca trecerea la sistemul electronic de achiziții publice este prevazuta de Strategia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Politic National si grupurile parlamentare ale PNL se vor reuni duminica pentru a stabili strategia partidului in noua sesiune parlamentara si pozitionarea fata de investirea noului Guvern. "Biroul Politic Executiv a luat decizia de a convoca…

- Reparația instituției prezidentiale de la Chisinau reprezinta o donație oferita poporului moldav din partea poporului turc, se precizeaza într-o declaratie transmisa Agenției MOLDPRES de catre Ambasada Republicii Turcia la Chisinau. Lucrarile de reconstrucție a sediului președinției…

- Unul dintre secretele care stau la baza business-urilor de succes este alegerea pretului corect pentru produsul sau serviciile pe care le oferi, iar realizarea corecta a acestui proces influenteaza semnificativ vanzarile, ajutand la o dezvoltare sanatoasa a afacerii. Strategia privind alegerea…

- "Au murit oameni pentru aceasta țara crezand ca aceasta țara merita totul. Ne aflam in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, cand ai impresia ca Romania este obiectul bataii de joc a unora care au primit o șansa mare", a zis Mihai Gadea. "Un personaj veninos" "Ce va face PSD? Ce va…

- Liderii PSD s-au adunat sa decida soarta guvernului Tudose de Blue Monday, a treia zi de luni din ianuarie, ziua socotita cea mai deprimanta a anului. Indiferent de tabara in care s-au situat, capii social-dem...

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita „pentru echilibru”, sustinând necesitatea stabilirii unor „limite de competenta ale guvernului si ale partidului”. „La…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinand necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale guvernului si ale partidului"."La sedinta de astazi,…

- Premierul Mihai Tudose a lansat un atac dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, confirmand toate dezvaluirile din ultima saptamana ale „Evenimentului zilei”. Mai exact, Tudose a anunțat ca iși va inainta demisia daca PSD și ALDE nu vor accepta restructurarea din temelii…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat, anunta un comunicat al Guvernului remis STIRIPESURSE.RO. Citeste…

- Incepand de miercuri, a intrat in vigoare decizia Consiliului Local Municipal Arad de majorare a tarifelor la transportul public cu tramvaiele si autobuzele in oras. Preturile biletelor au crescut cu 50 la suta, dar au fost afectate si abonamentele lunare si biletele de pe traseele din judet, ceea…

- Presedintele Consiliului National ALDE, Norica Nicolai, a declarat la RFI ca, in opinia sa, este nevoie de "o regandire a formulei de administrare a Guvernului”, atragand atentia ca exista "ministere pe care practic populatia nu le cunoaste”. Totusi, ALDE nu este dispusa sa cedeze vreun minister, in…

- PSD a convocat Comitetul Executiv, o ședința in care se va proceda la restructurarea Guvernului. Surse guvernamentale susțin ca in aceasta restructurare vor disparea șapte ministere și va fi inființa Ministerul Fondurilor Europene, ca instituție de sine statatoare. Citește și: ALERTA - PSD…

- Administrația publica locala va fi o reforma fundamentala. Declarația a fost facuta de catre prim-ministrul Pavel Filip in cadrul unui interviu pentru Publika.md. Oficialul a precizat ca schimbarile in administrația publica locala sint de fapt o continuitate a reformei Guvernului care a avut loc in…

- Proteste anti-guvernamentale in Iran. Trei protestatari ar fi fost impuscati mortal de garzile revolutionare iraniene. Informațiile provin, insa, de la martori oculari și nu au fost confirmate de autoritați. Protestatarii au scandat impotriva Guvernului si au cerut plecarea liderului suprem, Ayatollahul…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va incepe dezvoltarea portalului dedicat informarii publice, aceasta fiind urmatoarea etapa in aplicarea Legii prevenirii, care a fost adoptata in Parlamentul Romaniei si promulgata de presedintele Romaniei in data de 22 decembrie…

- Propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 161 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata in Camera…

- Administratia Donald Trump a acuzat, luni, Rusia de amestec in afacerile interne ale tarilor din intreaga lume, evitand insa sa acuze Moscova de imixtiune in scrutinul prezidential american din 2016, potrivit noii Strategii pentru siguranta nationala a SUA, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Decizia a fost luata pentru a acoperi transferul obligatiilor sociale de la angajat si angajator, se arata intr-un comunicat al companiei. "Urmare a aplicarii Ordonantelor de Urgenta Nr.79/2017 si Nr.82/2017 referitoare la transferul obligatiilor sociale, Automobile Dacia a finalizat negocierile…

- Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit companei un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele…

- Voucherele de vacanta vor putea fi acordate de orice institutie publica, incepand de la 1 ianuarie 2018, iar pentru acest lucru sunt bugetate 1,7 miliarde de lei, a declarat, joi seara, ministrul Turismului, Mircea Dobre, in cadrul dezbaterilor din comisiile de buget-finante din Parlament. "Voucherele…

- "Voucherele de vacanta sunt bugetate si se vor acorda tuturor celor care sunt angajati in sistemul public. De la 1 ianuarie 2018 aceste vouchere vor putea fi acordate de orice institutie publica si sunt bugetate 1,7 miliarde de lei pentru acest lucru. Ordonanta de Urgenta 46/2017 prevedea ca, in…

- Indiferent daca esti designer sau un client, Horia Oane, antreprenor roman si CEO al studio-ul de design si branding" BroHouse , sustine ca "sigur ca ai auzit "lucruri" despre aceste competitii publice de design. Sunt convins...

- „Amendamentele pe care le-am depus la Legea educației fizice și sportului, au devenit lege! Miercuri, 13 decembrie 2017, in plenul Camerei Deputaților (camera decizionala), am votat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea si completarea Legii…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri ordonanta de urgenta a Guvernului privind plata defalcata a TVA cu mai multe modificari, printre care si faptul ca masura este obligatorie pentru companiile care au datorii la plata acestei taxe sau se afla in insolventa. Au fost inregistrate 163 de voturi…

- In Monitorul Oficial a fost publicata recent OUG nr. 90/2017, care se adreseaza cu precadere persoanelor din autoritațile publice și conține elemente semnificative de austeritate bugetara. Documentul este vast și modifica multiple acte normative. In esența, acesta iși dorește sa pastreze echilibrul…

- Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 1/2017 prevede ca pentru acordarea de ajutoare, recompense, contributii la actiuni umanitare si burse se constituie fondul presedintelui Romaniei, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Ocuparea prin concurs sau examen a posturilor din instituțiile și autoritațile publice va fi blocata in tot anul 2018, potrivit act normativ publicat recent in Monitorul Oficial. Daca se vor elibera posturi de la 1 ianuarie, se vor putea aproba angajari numai pentru jumatate din numarul de posturi…

- Ministerul Turismului a lansat in dezbatere publica o hotarare pentru atestarea drept stațiuni turistice de interes național a patru noi localitați. Potrivit documentului, alte cinci zone vor deveni stațiuni turistice de interes local. Ministerul Turismului a lansat in dezbatere publica o hotarare care…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se doreste menținerea in anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB. "Aplicarea acestor masuri fiscal-bugetare asigura un nivel sustenabil pentru aplicarea majorarilor salariale in sistemul…

- Piața de retail autohtona deja freamata in așteptarea schimbarilor legislative anunțate. Conform ultimelor decizii ale Guvernului, la 1 iunie 2018, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii pentru firmele mijlocii si mari, iar de la 1 august 2018, și pentru cele mici. Pentru a veni…

- In Republica Moldova, reforma administrației publice locale va fi intensificata. Astfel, Consiliul national pentru reforma administratiei publice va prelua functiile Comisiei paritare pentru descentralizare. Acest fapt a fost menționat in cadrul unei ședințe a Consiliului, prezidate de premierul Pavel…

- Senatul a adoptat tacit, luni, 23 de proiecte de legi, al caror termen de dezbatere si vot a expirat pe 27 noiembrie, printre care aprobarea obiectivului de investitii ”Autostrada Unirii” Iasi-Tg. Mures si sustinerea reintregirii familiei de romani cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Potrivit…

- Guvernul Romaniei a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și susținerea centrelor publice pentru persoanelor adulte cu handicap, cu suma de 239.880 mii lei. Prefectul…

- Guvernul Romaniei a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului si sustinerea centrelor publice pentru persoanelor adulte cu handicap, cu suma de 239.880 mii lei, anunta…

- Raspunsul primit astazi ii da sperante fostului senator ca solicitarea sa va avea o rezolvare favorabila: "Referitor la memoriul dumneavoastra, va facem cunoscut faptul ca a fost transmis, spre competenta solutionare Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor si Autoritatii Nationale…

- În debutul sedintei de ieri a Guvernului, Prim-ministrul Pavel Filip a venit cu precizari în legatura cu aparitia unor informatii eronate în presa precum ca Republica Moldova ar fi cerut excluderea de pe Agenda Organizatiilor Natiunilor Unite (ONU) a subiectului legat de retragerea…

- In debutul sedintei Guvernului de marti, 21 noiembrie, prim-ministrul Pavel Filip a venit cu precizari in legatura cu aparitia unor informatii eronate in presa precum ca Republica Moldova ar fi cerut excluderea de pe Agenda Organizatiilor Natiunilor Unite (ONU) a subiectului legat de retragerea trupelor…

- Guvernul a investit prea putini bani in lucrari publice, a declarat, vineri, presedintele Klaus Iohannis, informeaza Digi 24."Raman la opinia mea o crestere bazata pe consum nu este una sustenabila. Nu inseamna ca trebuie sa reducem consumul, dar trebuie sa avem grija de investitii, de incurajarea investitorilor.…

- Involutia fiscala a Guvernului PSD Dragnea va genera costuri suplimentare atat companiilor cu angajati incadrati pe salariul minim pe economie, cat si celor cu angajati care au venituri mai mari, sustine deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedinte al Comisiei de Buget Finante si Banci din Camera Deputatilor.…

- Deputat PSD Prahova, Rodica Paraschiv In cadrul lucrarilor Comisiei permanente pentru administrație publica și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, a fost aprobat proiectul de lege Plx 209/2016 de completare a Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara…

- Prim-vicepresedintele executiv al PMP Eugen Tomac anunta ca a depus in Parlament doua propuneri legislative care obliga institutiile publice sa afiseze pe site-urile proprii si sa actualizeze periodic informatii detaliate despre executia bugetara si despre achizitiile publice. ”Cetatenii dau socoteala…

- Cu o intarziere de 35 de minute fata de ora anuntata si cu mai multi sindicalisti aflati la protest, in fata sediului Guvernului, sedinta Executivului in cadrul careia urmeaza sa se adopte masurile prevazute de asa-numita “revolutie fiscala” a inceput, cu premierul spunandu-si un punct de vedere cu…

- În lipsa unor consultari publice, Guvernul a adoptat astazi circumscripțiile uninominale permanente, elaborate de comisia speciala pentru constituirea circumscripțiilor. Proiectul de hotarâre a fost inclus în ultimul moment pe ordinea de zi a ședinței Guvernului. Votarea documentului…

- Deși cele mai multe întreprinderi cu capital strain din Republica Moldova sunt create de oameni de afaceri din România, prezența investițiilor românești nu se face simțita, deoarece majoritatea sunt firme mici. Cele mai mari companii naționale din România care ar putea aduce…

- Superbirocratia, provenita din reglementarile nationale, este primul dintre motivele pentru care absorbtia fondurilor europene este foarte scazuta, a declarat vineri, la Oradea, liderul PNL, Ludovic Orban, care a cerut, totodata, guvernului sa aloce bani pentru cofinantarea pentru proiectele publice,…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi și-a lansat, ieri, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare cartea "Cum vindecam sistemul de sanatate din Romania. Analiza, diagnostic și soluții concrete de reforma". Cartea face o analiza a sistemului de Sanatate din Romania incepand cu anul 1990 punand in balanța…