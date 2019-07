Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind recent la Institutul de Studii Aerospatiale Mitchell, comandantul Fortelor Aeriene ale SUA, David Goldfein, a explicat cum va reactiona tara sa daca Rusia ar lansat un atac nuclear impotriva Statelor Unite, potridit adevarul.ro.Citește și: Simona Halep victorie EXCEPȚIONALA la Wimbledon:…

- Nimic spectaculos in timpul dezbaterilor pe marginea motiunii de cenzura. Actualului parlament ii lipsesc marii oratori, capabili macar prin intonatie, sa trezeasca interesul ascultatorilor. Textul motiunii, practic strigat la microfon, nu a reusit sa cuprinda intregul dezastru pe care l-au creat guvernele…

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, joi dupa-amiaza, in legatura cu planul Statelor Unite de a trimite efective militare suplimentare in Polonia, avertizand ca decizia amplifica tensiunile in Europa, anunța MEDIAFAX."In mod categoric, suntem preocupati de acest plan, deoarece…

- Problema integrarii minoritații rrome a fost intens dezbatuta intr-o intalnire regionala ce s-a desfașurat la Instituția Prefectului Arad in prezența consilierului de stat din cadrul cancelariei Primului ministru, Dana Varga. „Strategia de imbunatațire a situației rromilor este in dezbatere publica…

- ”N-ar mai trebui sa existe fiefuri, ci un discurs onest, un dialog onest.” a spus Dacian Cioloș, care a recunoscut ca a mers in locuri unde ”nu mai mersese nimeni in afara de PSD”, dupa cum oamenii au afirmat. Liderul PLUS afirma ca a venit vremea sa ”nu mai existe partide cu drepturi istorice…

- In ziua alegerilor, primarul Eugen Cismaneantu facea apel la bocseni sa voteze, nota ca „orasul Bocsa are nevoie de Europa“, considerand ca ziua alegerilor „reprezinta un moment crucial pentru prezentul si viitorul Bocsei si al Romaniei. Nu mai trebuie sa stam in casa si sa asistam nepasatori…

- Controlul hepatitelor virale Foto arhiva Ministerul Sanatatii a lansat un mecanism pentru controlul hepatitelor virale, prin care se urmareste ca, pâna în anul 2030, aceste boli sa nu mai constituie o amenintare majora la adresa sanatatii publice din tara noastra. Planul…

- Deputatul PSD Beatrice Tudor menționeaza intr-o postare pe facebook eforturile partidului, in cadrul dezbaterilor din PE, pentru combaterea dublului standard aplicate consumatorilor din Europa de Est„Parlamentul European a gazduit, recent, o dezbatere dedicata modalitaților combaterii dublului…