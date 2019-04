Cum a fost surprinsă Andra Măruță în Noaptea de Înviere, alături de soțul ei Andra și soțul ei Catalin Maruța, alaturi de cei doi copii, David și Eva, au mers in Noaptea de Inviere la o biserica din Capitala, pentru a lua lumina. Artista a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj. Dupa slujba, artista, soțul ei și copiii s-au fotografiat. Fiecare cu cate o candela in mana. „Hristos a inviat”, a scris Andra in dreptul fotografiei. Recent, Catalin Maruța a oferit detalii despre relația sa cu Andra. Prezentatorul de televiziune a ținut sa menționeze ca el și cantareața au pornit de la zero ca sa ajunga unde sunt astazi. „Si eu si Andra am… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

