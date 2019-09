Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a anulat din motive medicale participarea la un summit regional legat de incendiile din Amazonia, prevazut vineri in Columbia, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, Otavio Rego Barros.

- Presedintele bolivian Evo Morales a salutat marti decizia G7 de a "acorda un ajutor de urgenta de 20 de milioane de dolari pentru combaterea incendiilor din Amazonia, calificand-o in acelasi timp ca fiind "foarte mica", transmite AFP. "Salut (...) aceasta mica, mica, foarte mica contributie…

- Ministrul apararii din Brazilia, Fernando Azevedo e Silva, a declarat luni ca incendiile din Amazonia sunt 'sub control', dupa desfasurarea a peste 2.500 de militari si a ploilor semnalate in mai multe zone afectate de incendii, relateaza marti AFP preluat de agerpres. 'S-a exagerat putin in legatura…

- Incendiile din Amazonia afecteaza și fotbalul din "Tara Cafelei". Un meci din liga a treia, dintre formatiile Atletico Acreano si Luverdense, a fost intrerupt de arbitru in minutul 6 din cauza fumului dens, ce s-a abatut asupra arenei.

- Manifestații au avut loc in mai multe orașe din America de Sud, dar și din Europa, in fața ambasadelor Braziliei. Oamenii au ieșit in strada cu mesaje dure la adresa președintelui Jairo Bolsonaro, cerandu-i sa se implice in operațiunile de stingere a focarelor din padurea

- E prapad in Amazonia, acolo incendiile nu contenesc de zile bune. Sao Paolo este plin de fum și ziua s-a transformat in noapte. Valul de fum vine de la o distanța de aproximativ 3.000 de kilometri și a intunecat cerul orașului timp de o ora.

