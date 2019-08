Cuc anunta concedieri la companiile din Transporturi: Nu mai tinem un stufaris de oameni care nu fac nimic

Stiri pe aceeasi tema

- Noua organigrama a societatii TAROM a fost discutata in Consiliul de Administratie si urmeaza restructurari la majoritatea companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. "Ieri (luni - n. r.) a fost un CA al TAROM unde s-a discutat in…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat joi ca rectificarea bugetara nu va mai avea loc pe 31 iulie, data vehiculata pana acum de Guvern, ci va fi amanata, cel mai probabil cu o saptamana. "Mai sunt cateva lucruri de incheiat. Aprobarea ei in Guvern tine de pasul de trecut cu CSAT.…

- Magistrala 5 de metrou va fi deschisa la sfarsitul lui decembrie 2019 si se va circula pe ea, a dat asigurari marti seara ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Şeful de la Transporturi a precizat că va avea o discuţie cu noul director al Metrorex, Marin Aldea, şi îi va transmite…

- Fiecare ministru are obligatia sa se incadreze in bugetele alocate si sa se asigure de cresterea veniturilor si scaderea cheltuielilor, iar daca nu o face, poate sa primeasca o amenda de pana la 100.000 de lei, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Ca ministru de Finanţe cred că…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena 3, ca ii va amenda pe toți miniștrii care nu se incadreaza in bugetul prevazut in acest an pentru ordonatorii principali de credite. Teodorovici a spus ca este dispus sa se amendeze singur, in cazul in care se va numar printre cei care cheltuie…

- Elicopterul guvernanților a intampinat probleme in procesul de aterizare, duminica dupa-amiaza. In aparatul de zbor se afla atat premierul cat și ministrul Finanțelor. Premierul Viorica Dancila, ministrul Eugen Teodorovici dar și alți guvernanți, s-au aflat intr-o vizita in județul Gorj. Aparatul de…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, prezent marți la București, la Comitetul Director al Asociației Municipiilor din Romania, eveniment la care au participat și viceprim-ministrul Daniel Suciu și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a ridicat o serie de probleme care vizeaza direct municipiul ...